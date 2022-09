von Hans-Jürgen Götz

In ausverkauftem Zelt im Villinger Friedengrund präsentierte der Zirkus Charles Knie am Mittwochabend sein Premierenprogramm. Neu war das imposante Wasserspektakel. 300 Pumpen sorgen unter der Manege dafür, dass viele der Zirkusnummern mit Wasserspielen und Nebeleffekten aufgepeppt wurden. Hinzukam eine beeindruckende Lichtshow.

So kommt es an Die großen Wasserfontänen und Nebelwände begeisterten das Publikum. kein Wunder: So gab es in einem Zirkus bisher noch nicht zu sehen. Damit fehlten bis auf zwei Ausnahmen – Hunden und Papageien – die traditionellen Tiernummern, die in der Vergangenheit Tierschutzorganisationen vehement kritisiert hatten. Das Publikum bedankte sich bei den Artisten dann auch mit viel Applaus.

Das sind die Bilder der zweistündigen Vorstellung

Klar, ein Clown, durfte nicht fehlen – das ist Cesar Dias.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Deutlich machte die Vorstellung, was neben der Akrobatik Licht ausmachen kann: Devin und Davide bei der Strapatenshow.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Ebenfalls ein Hingucker: Devin de Bianchi beim akrobatischen Handstand.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Truppe Robles mit ihrer Pyramide auf dem Hochseil.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Alona zeigte mit ihren Hunden eine der beiden verbliebenen Tier-Nummern.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Ein eindrucksvolles Wasserspektakel krönte auch das große Finale:

Bild: Hans-Juergen Goetz

Lichteffekte kamen auch bei Jan Navratil und seinem Antipoden-Spiel zum Einsatz:

Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch eine klassische Schlangenmenschen-Nummer wurde dem Publikum geboten:

Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Illusionist Jidinis und seine Begleiterinnen waren ein weiterer Teil des Programms.

Bild: Hans-Juergen Goetz

Laura Urunova mit ihrer Papageien-Show:

Bild: Hans-Juergen Goetz

Selbst das Zirkuszelt wurde auf dem Friedengrund in VS-Villingen vielfältig angestrahlt.