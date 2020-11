Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 steigen laut Gesundheitsamt weiter an: Zwei weitere Menschen sind verstorben, seit Beginn der Pandemie sind es jetzt 43 Todesfälle im Kreis. Am Dienstag, 24. November, gab es im Kreis 2213 bestätigte Corona-Fälle, eine Zunahme von 26 Fällen. 1619 Menschen sind bereits wieder gesund, auch hier ist ein Anstieg von 47 Fällen zu verzeichen. So sinkt die Zahl der aktuell mit Covid-19-Infizierten um 23 auf jetzt 551. Allerdings ist die Inzidenzzahl für den Kreis laut Landesgesundheitsamt nach wie vor hoch: Für Montag, 16 Uhr, lag sie bei 169.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Montag, 23. November von 245 Personen ein Abstrich genommen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Dienstag 58 am Coronavirus erkrankte Personen.

In Villingen-Schwenningen gibt es aktuell 295 Infizierte, insgesamt liegt die Zahl der bstätigten Fälle bei 985, 690 Personen sind aber schon wieder gesund. Auch hier ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Nach wie vor ist Gütenbach die einzige Gemeinde im Kreis, die coronafrei ist.

Hier finden Sie die aktuellen Zahlen der einzelnen Städte und Gemeinden des Landkreises:

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 16 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus unter 07721/913-7190 geschaltet; Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Zusätzlich gibt es eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung: 07721/913-7670; Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de. Fragen entstehen auch zum Thema „Reiserückkehr“. Diese werden unter 07721/913-7679 beantwortet; Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de

Die Hotlines sind erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

Im Klinikum gilt nach wie vor ein Besuchsverbot. Soziale Kontakte zu Angehörigen und Freunden können nur noch telefonisch erfolgen. In besonderen Fällen, beispielsweise bei Sterbenden oder bei Patienten in Palliativsituationen, ist nach Mitteilung des Klinikums ein Besuch nach Absprache möglich. Werdende Mütter dürfen weiterhin eine feste Begleitperson in den Kreißsaal mitbringen.