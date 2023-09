Wenn am kommenden Sonntag, 1. Oktober, im Bereich des Unterkirnacher Mühlenplatzes der Naturparkmarkt stattfindet, werden parallel dazu Gewerbebetriebe in der Gemeinde in ihren Geschäftsräumen zum verkaufsoffenen Sonntag laden. Einer davon ist das Fliesenlegergeschäft mit Bad- und Küchenstudio Ciampa im Mühlenweg 6 in Unterkirnach.

Susanne Ciampa und Patrick Wild werden dort mit ihren Mitarbeitern vorstellen, was das Unternehmen zu bieten hat. Unterm Strich ist das wesentlich mehr als das reine Fliesenlegergeschäft. Egal, ob Komplettsanierungen von Bädern, Küchen oder sogar einem ganzen Haus – Das Portfolio des im kommenden Jahr 50 Jahre bestehenden Handwerksbetriebs hat viel mehr zu bieten. In den vergangenen Jahren ist es beständig gewachsen.

Ursprung des Unternehmens ist das Fliesenhandwerk. Auch nach fast 50 Jahren bildet es noch immer die Basis. Dabei erstreckt sich die Kompetenz der Firma Ciampa von Mosaik über Naturstein-Arbeiten bis zur Verlegung von XXL-Fliesen, egal, ob ein Großprojekt oder als kleine Reparaturarbeit.

Doch das ist längst nicht alles, was die Firma Ciampa zu bieten hat. Die Mitarbeiter planen, gestalten und sanieren auch Badezimmer und bauen komplette Küchen. Sie schaffen einen Wohlfühl-Wohnraum im ganzen Haus mit pflegeleichten Materialien und moderner Ausstattung.

„Unser Herz schlägt für das Zuhause der Kunden. Bei uns gilt die These: Geht nicht, gibt’s nicht“, sagt Susanne Ciampa. Wer selbst aktiv sein möchte, dem liefert die Firma Ciampa gerne Baumaterial und leitet auf Wunsch auch beim Selbermachen an. Optimale Pflegeprodukte für Fliesen- und Natursteinbeläge ergänzen das Sortiment.

Eine Sanierung, egal ob Bad, Küche oder ein ganzes Haus, muss gut geplant sein, weiß Patrick Wild. Die Firma Ciampa steht ihren Kunden zur Seite und lässt sie nicht alleine. Der erste Schritt auf dem gemeinsamen Weg ist in aller Regel ein Ersttermin beim Kunden. So können sich Unternehmen und künftiger Bauherr gegenseitig kennenlernen und alle Wünsche und Pläne des Kunden für sein neues Zuhause besprechen.

Im Showroom im Unterkirnacher Mühlenweg wird dann die Sanierung besprochen und all die wichtigen Komponenten wie Fliesen, Putz, Elektrik-, Sanitärausstattung, Boden- und Wandbeläge zusammengestellt. So ist die Basis für den Umbau geschaffen und ein genaues Angebot kann erstellt werden.

Die Firma Ciampa erarbeitet dann weiter den Bauzeitenplan, koordiniert die Handwerker und überwachen die Bauphasen. Nach Beendigung aller Arbeiten erfolgt der letzte Termin und die Abnahme.

Die Firma Ciampa ist im Umkreis von rund 50 Kilometern um Unterkirnach tätig. Individuelle Beispiele für die Projekte des Unternehmens zeigt die Firma Ciampa in ihren Ausstellungsräumen am verkaufsoffenen Sonntag, aber auch während regulärer Öffnungszeiten.

Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags stehen am 1. Oktober von 11 bis 17 Uhr die Ausstellungs- und Verkaufsräume der Firma Ciampa im Unterkirnacher Mühlenweg 6 für die Kunden offen. Sie sind ausdrücklich eingeladen, sich zu informieren, sich beraten zu lassen oder natürlich auch einzukaufen. (put)

Zur Firma

Seit über 45 Jahren ist das Fliesenhandwerk der Ursprung der Unterkirnacher Firma Ciampa. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine kleine Reparatur oder ein Großprojekt bis zur umfassenden Haussanierung handelt. Interessenten finden das Unternehmen im Mühlenweg 6 in Unterkirnach.