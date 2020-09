Arbeiten in luftiger Höhe: Passanten staunten am Donnerstag nicht schlecht, als sie auf dem Villinger Münsterplatz einen riesigen Kran vorfanden, auf dem sich Arbeiter am Südturm des Münsters zu schaffen machten. Laut Dekan Josef Fischer handelt es sich bei dieser Maßnahme um Vorarbeiten.

Bild: Fröhlich, Jens

Denn es soll durch Untersuchungen des Gesteins und des Mörtels festgestellt werden, ob der Südturm des Münsters saniert werden muss. Allerdings dauere es noch, bis die Arbeiten vollständig abgeschlossen sind. Der Grund für die Arbeiten: Bei Vorarbeiten für die Sanierung der Münsterglocke war festgestellt worden, dass der Nordturm des Münsters saniert werden muss. Der Dekan geht davon aus, dass es um den Südturm ähnlich schlecht bestellt ist, wie um den Nordturm.