Der Personalabbau und die neuen Strukturen am Standort Villingen sollen bis Jahresende feststehen, sagt der Betriebsratsvorsitzende. Betroffen sind in erster Linie die 750 Mitarbeiter des Produktionswerks. Das Hauptquartier der Nutzfahrzeugsparte mit rund 500 Mitarbeitern ist nur indirekt betroffen. Gestern erste Protestaktion der Gewerkschaft

Nach der Ankündigung der Geschäftsleitung, im Conti-Werk in Villingen 170 Mitarbeiter abzubauen, „ist die Unsicherheit in der Belegschaft riesig“, berichtet Robert Brucker, der Betriebsratsvorsitzende, auf SÜDKURIER-Anfrage. Am