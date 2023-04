Junge Leute in Villingen dürfen sich freuen. Auf dem Hubenloch entsteht ein neuer Freizeittreff mit Trendsport-Charakter. Geplant ist ein neues Beachvolleyballfeld, eine Teqball-Platte sowie Calisthenics-Fitnessgeräte, wie man sie etwa aus der Grünanlage beim Romäusring-Gymnasium kennt.

Anlage soll in vier Wochen stehen

Die neuen Sportmöglichkeiten sollen in den nächsten vier Wochen in der Grünanlage auf dem Hubenloch geschaffen werden. Junge Leute in Villingen dürfen sich freuen. Wenn das Wetter passt, sollen bereits nächste Woche die Fundamente gelegt werden, bestätigte Rathaussprecherin Madlen Falke.

„Wir haben in Villingen wenige solcher Plätze, vor allem nicht in so zentraler Lage wie am Hubenloch“, sagt Jonathan Kühner, der Vorsitzende des Jugendgemeinderates. | Bild: Daniela Biehl

Die Initiative für die beiden Einrichtungen stammt übrigens vom Jugendgemeinderat. „Wir haben den Antrag bereits vor einem Jahr gestellt“, berichtet der Vorsitzende des Jugendgemeinderats, Jonathan Kühner. Das Volleyballfeld und die Teqball-Platte werden beim Bolzplatz auf dem Hubenloch eingerichtet. Sie sollen nach Kenntnis von Kühner am Rande des Platzes entstehen, wo eine Baumreihe den Bolzplatz vom großen Kinderspielplatz abschirmt.

Ein Treffpunkt für junge Leute

„Wir wollen damit einen Platz schaffen, wo sich Jugendliche im Freien treffen können“, erläutert Kühner die Zielsetzung des Jugendgemeinderates. In Schwenningen auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände habe sich ein solcher Beachvolleyplatz zu einem beliebten Treffpunkt von Jugendlichen entwickelt. Vergleichbares erhoffen sich die Jugendgemeinderäte nun auch für den Stadtbezirk Villingen.

Blick auf den Bolzplatz auf dem Villinger Hubenloch. Im hinteren Bereich am Rand zu der Baumreihe soll in den nächsten Wochen ein Beachvolleyball-Feld eingerichtet und eine Teqball-Platte installiert werden. | Bild: Hahne, Jochen

„Wir haben in Villingen wenige solcher Plätze, vor allem nicht in so zentraler Lage wie am Hubenloch“, weist Kühner auf eine Lücke hin, die nun geschlossen werden kann. Der Jugendgemeinderat hat für das Projekt aus seinem eigenen Budget ein paar tausend Euro locker gemacht.

Die Idee für eine Teqball-Platte kam übrigens nicht aus dem Jugendgemeinderat, sondern aus dem Amt für Jugend, Bildung und Soziales (Jubis). Von dort kam der Vorschlag, es mit dieser neuen Trendsportart zu versuchen, die in verschiedenen anderen Städten schon sehr guten Anklang bei jungen Leuten gefunden habe.

Mischung aus Tischtennis und Fußball

Teqball ist eine Ballsportart, bei der mit einem Fußball über einen konvex gewölbten Tisch gespielt wird und Elemente von Fußball und Tischtennis verbindet. Es kann von zwei Einzelspielern, vier Spielern im Doppel oder mehreren Spielern in der Runde gespielt werden.

Diese Aufnahme zeigt Jugendliche beim Teqball-Spiel. Es wird mit Fußball über eine gebogene Tischtennisplatte gespielt. Die Sportart ist aktuell voll im Trend. Diese Platte steht im Freizeitpark Lottstetten (Landkreis Waldshut). | Bild: Ralf Göhrig

Statt mit dem Fuss kann Teqball als Kopfballspiel ausgeführt werden. Erfunden wurde Teqball 2014 in Ungarn. Der brasilianische Fußballstar Ronaldinho hat das Spiel populär gemacht.