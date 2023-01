Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Suche nach Dirk Brünker: Sechs Leichenspürhunde suchen nach dem Vermissten

Jetzt kommen besondere Hunde zum Einsatz: Am 10. Januar sucht die Polizei an zwei Orten – bei Villingen vor Volkertsweiler und bei Donaueschingen in Aufen. Doch es fehlt weiterhin jede Spur.