Ein Streit zwischen mehreren Bewohnern eines Hauses in der Engelstraße in Schwenningen hat am Freitag gegen 20 Uhr mehrere Polizeistreifen und Rettungshelfer auf den Plan gerufen. Ein polizeibekannter 33-Jähriger war mit zwei Mitbewohnern einer Wohngemeinschaft in Streit geraten.

Der alkoholisierte, aggressive Mann bedrohte nach Polizeiangaben seine Mitbewohner mit einem Messer und einem Hammer, woraufhin beide aus der Wohnung und flüchteten.

Bei Sturz aus dem Obergeschoss schwer verletzt

Ein 27-Jähriger sprang vom ersten Obergeschoss des Gebäudes auf die Straße, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der zweite bedrohte Mitbewohner blieb unverletzt.

VS-Villingen Rauch dringt aus früherer Jugendherberge: Feuerwehr muss zum Löschen ausrücken Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei, die mit einem größeren Aufgebot vor Ort kam, konnte den 33-Jährigen kurz darauf in der Wohnung widerstandslos festnehmen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,2 Promille. Der Mann kam in vorläufigen Gewahrsam. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen Bedrohung.