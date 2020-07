In den letzten zwei Wochen wurden Betriebsräte aus betroffenen Standorten in Deutschland darüber informiert, dass es Personalabbau innerhalb der Dormakaba-Gruppe geben wird. Dies teilt die IG Metall in einer Presseerklärung mit. Betroffen ist wohl auch der Standort Schwenningen, hier soll die Leiterplattenfertigung nach Ennepetal verlagert werden. Betroffen hiervon sind rund 15 Mitarbeiter. Über diese Reduzierung und die Planung der Verlagerung soll am Dienstag, 21. Juli, am Standort verhandelt werden.

Die Mitarbeiter sind zu einer Betriebsversammlung in die Messehalle eingeladen. Bei dieser Zahl werde es aber wohl nicht bleiben, so die IG Metall. „Die Verlagerung der Produktion nach Ennepetal ist ein Ausbluten des Standortes in Schwenningen“ so Gewerkschaftssekretär Uwe Acker. „Es wurde bereits die Lackiererei ausgelagert, jetzt die Produktion. Welchen Sinn macht dann die Endmontage am Standort in Schwenningen“ so Acker weiter. Betriebswirtschaftlich mache die Verlagerung keinen Sinn, das habe ein Gutachten eines externen Beraters des Betriebsrats gezeigt. Betroffen von den Verlagerungen sind auch Standorte in Bühl und Bad Salzuflen. In Schwenningen sind insgesamt 240 Mitarbeiter für Dormakaba tätig.