Der Fasnetgoascht rumort tatsächlich schon seit Tagen in der Innenstadt. Wer spätabends in der Stadt aus dem Fenster hört, der wundert sich schon jetzt: Immer wieder ist nach Einbruch der Dunkelheit auch der Klang von Narro-Geschell zu hören. Unverkennbar ist der Klang der Villinger Bronze-Rollen, so früh wie 2022 jedoch war das bislang kaum zu hören. Heißt es in Villingen: Jetzt erst recht?

Auch einen Kinderkater gibt es in Villingen. Hier eine Szene vom Kinderumzug 2018. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ein wenig Stimmung im Städtle muss schon sein, wünscht sich die Villinger Katzenmusik für dieses Wochenende, an dem eigentlich ganz groß hätte gefeiert werden sollen. Die Bürger sollen Flagge zeigen. „Stadtfahnen, Fasnetfahnen – egal was“. Die Katzen animieren zum Schmücken der Häuser.

Das Narren-Nest Villingen: So schon geschmückt wünscht sich das die Katzenmusik für dieses Wochenende. | Bild: Hahne, Jochen

Fast drei Jahre lang hat sich die Villinger Katzenmusik extrem aufwendig und detailliert auf dieses Wochenende vorbereitet. Ein Narrendorf im Riet mit allen großen und zugeneigten Villinger Fasnetvereinen, Narrenschauspiel am Riettor und ein Umzug am Sonntag – das waren die Höhepunkte des Jubel-Plans. Deshalb wollen die Katzenmusiker nun an diesem Wochenende wenigstens optisch daran erinnern – und freuen sich natürlich über viele Gleichgesinnte, die ihre Fenster schmücken.

Bleibt Villingen optisch närrisch bis zum 1. März?

Es ist am Anschluss an den Sonntag dann auch nicht verboten, die Fahnen bis zum 1. März hängen zu lassen. Eine Sorge haben nämlich alle Fastnachtsvereine zur Zeit: Dass Traditionen und Brauchtum ein wenig in Vergessenheit geraten könnten zwischen all den Lockdowns und den Corona-Auflagen.

Die Geschichte des närrischen Impfaufrufs

Es waren übrigens dieselben Narren, die im Sommer 2021 einen Impfaufruf gestartet haben, initiiert von der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte. „Damit die Fasnet wieder närrisch wird – Narren, lasst euch impfen“ hieß es in dem Appell im September.

Der Impfaufruf vom September 2021. | Bild: Trippl, Norbert

Zwar haben sich viele Fastnachter impfen und boostern lassen, doch nun werden ihre Umzüge dennoch abgesagt – aus Sicherheitsgründen, weil das Virus schneller war mit seiner Omikron-Variante als die Impfstoff-Entwicklung.

Villingens Katzenmusik macht es vor, wie ein Verein damit umgehen kann – so schwer die Herzen auch dabei sein mögen: Das komplette Festprogramm ist auf 2023 verschoben. Das ist die gute Nachricht wenige Wochen vor dem Schmotzigen Donnerstag, an dem in Villingen wenigstens ein paar Aktionen für die Kinder stattfinden sollen, wie sich mittlerweile herauskristallisiert.