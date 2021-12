Jetzt ist es Gewissheit. Die Katzenmusik sagt ihr großes und lange geplantes Jubiläumsfest ab, das eigentlich für den 14. und 15 Januar 2022 geplant war.

Enttäuschte Organisatoren

„Was soll man dazu noch sagen? Die Vorstandschaft und das Jubiläumskomitee haben sich dazu entschieden, unser Festwochenende auf den 14. und 15. Januar 2023 zu verschieben“, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Es ist nicht schwer, die Enttäuschung der Organisatoren aus diesen Zeilen herauszulesen.

Viele Monate, ja Jahre, hatte man überlegt und geplant, um das besondere Geburtstagsfest gebührend zu feiern. Viele andere Vereine waren mit eingebunden. Ja sogar ein edles Festbuch wurde auf die Beine gestellt, in dem auf rund rund 200 Seiten alles zu finden ist, was man über die Katzenmusik wissen sollte, einer der ältesten Villinger Fasnachtsvereine.

Aufruf zur Solidarität unter Narren

„Wir möchten mit euch allen feiern und dabei kein schlechtes Gewissen haben müssen. Die Zukunft ist einfach zu ungewiss“, wird die Entscheidung begründet.

Weil die Kosten für so eine Veranstaltung enorm sind und man mit dem Kauf der Jubiläumsabzeichen bereits in Vorleistung gegangen ist, richtet die Vorstandschaft nun einen dringenden Appell an alle Freunde, Narren und Unterstützer: „Bitte zeigt euch nun solidarisch und helft uns mit dem Kauf des Buches oder des Festabzeichens!“

Abzeichen gilt auch 2023

Wie die Katzenmusik weiter mitteilt, behält das Abzeichen seine Gültigkeit bis zum neuen Termin im Jahr 2023. Die Kosten müssten schon jetzt ausgeglichen werden. Dank richtet die Katzenmusik an alle bislang beteiligten Personen und Sponsoren für ihre Unterstützung und bittet darum, dies auch weiterhin zu tun.

„Wir sehen uns 2023“, gibt man sich zuversichtlich, dass die Pandemie ein Jahr später ein solches Großereignis samt Narrentreffen zulassen wird.

Planungen seit mehreren Jahren

Die Planungen im Festausschuss würden seit mehr als drei Jahren laufen. „Für Veranstaltungen dieser Größe wird jede Unterstützung benötigt. Sowohl heimische Vereine, wie auch eine Menge eingeladener namhafter Gastzünfte- und Narrenfreunde, waren fest eingeplant und hatten die Teilnahme bereits zugesagt“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Die Spannungen, die die letzten Wochen aufkamen und auch die Absagen der Veranstaltungen zu Beginn des kommenden Jahres seitens der Stadt, hätten den Druck auf den Verein Villingens weiter erhöht. “Außerdem mussten wir auch einige Absagen von Gästen verkraften“, so Vorsitzender Dominik Schaaf. “Also haben wir uns um einen Plan B gekümmert, der jetzt zum Tragen kommt.“

Plan B für das Jahr 2023

Die eingeladenen Zünfte hätten ihre Teilnahme für das Jahr 2023 bereits bestätigt. Und die Verantwortlichen wollen jetzt nicht die Füße hochlegen. Neben alten Themen gilt es jetzt die geplante Infrastruktur und entsprechende Auftritte, Termine und Events neu auszurichten.

Schwer zu schaffen würden dem Verein die Investitionen und Ausgaben machen, die bis jetzt getätigt wurden. Fasnetabzeichen für das Festwochenende und die extra für das Jubiläum gedruckte Chronik seien bereits bezahlt worden. Hier reiße die Verschiebung ein großes Loch in die Vereinskasse.

Auch der Ball ist abgesagt

Der Fasnetball der Katzenmusik wird ebenfalls abgesagt. Aktuell können selbst die Proben nicht wie gewohnt stattfinden, was den beteiligten Gruppen einen Strich durch die Rechnung macht. “Auch rein wirtschaftlich macht es keinen Sinn“, erklärt die Vorstandschaft mit Hinblick auf die Maßnahmen, welche erfüllt werden müssten für eine Veranstaltung dieser Art. Damit sind die verschärften Kontrollen und die reduzierten Kapazitäten in der Neuen Tonhalle gemeint. „Ein Ball soll Spaß machen, mit Tanz und allem Drum und Dran und nicht erzwungen sein.“