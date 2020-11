Villingen-Schwenningen Sechs neue Coronafälle in Villinger Seniorenheim, zwei in einem Schwenninger Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem es bereits vergangene Woche zu Corona-Fällen in Pflegeheimen der Doppelstadt gekommen ist, betroffen waren die Parkresidenz am Kaiserring und das Spittel, beide in Villingen, sowie das Bürgerheim Schwenningen.

Nun hat das Virus trotz Vorkehrungen auch wieder den Weg in das Altenheim St. Lioba in Villingen geschafft. Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis, teilt mit: „Nach einzelnen Corona-Infektionen in anderen Pflegeheimen in Villingen-Schwenningen muss nun auch der Caritasverband die Infektion einer Mitarbeiterin aus dem Pflegeheim St. Lioba melden.“

Demnach wurde am Dienstag eine Mitarbeiterin aus dem Pflegebereich positiv auf eine COVID-19 Infektion getestet. Alle Mitarbeiter und Bewohner, die in den vergangenen zehn Tagen mit der Pflegekraft direkten Kontakt hatten, werden am Mittwoch auf eine Infektion getestet.

„Bislang gibt es keine Erkrankungen, die auf weitere Infektionen hindeuten“, so Stöffelmaier. Alle Mitarbeiter im Haus würden seit dem Frühjahr mit Mund-Nasenschutz und unter Einhaltung strenger Abstands- und Hygieneregeln arbeiten, sodass die Hoffnung bestehe, dass keine weiteren Bewohner oder Kollegen infiziert wurden. Die Einrichtung stehe zudem in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Michael Stöffelmaier | Bild: Caritas

„Bis ein Ergebnis der Tests vorliegt, sind die Besuchsmöglichkeiten in dem betroffenen Bereich leider ausgesetzt und die Bewohner werden in ihren Zimmern versorgt“, erklärt Stöffelmaier das weitere vorgehen. In den anderen Bereichen seien die Besuchsmöglichkeiten weiter offen, allerdings bestehe seit gestern die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. „Der Caritasverband bittet um Verständnis für diese Maßnahme.“

Diese Situation ist nicht neu für die Einrichtung. Bereits im Frühjahr wurde eine Frau positiv getestet, Mitarbeiter und andere Bewohner mussten für zwei Wochen in Quarantäne.

Wie sich so eine Situation für die betroffenen Bewohner anfühlt, das haben dem SÜDKURIER erst vor wenigen Tagen Lydia Bürk und Gerhard Altmann erzählt, die beide im Lioba wohnen. Das ausführliche Video-Interview können Sie im folgenden Artikel anschauen.

Keine weiteren Fälle

Gute Nachrichten kommen dagegen vom Pflegeheim Heilig Geist Spital am Warenbach in Villingen. Ab dem heutigen Donnerstag sind die verhängten Quarantänemaßnahmen wieder aufgehoben, berichtet Günter Reichert, der Geschäftsführer des Spitalfonds. Wie berichtet, hatte sich eine Mitarbeiterin des Hauses mit dem Coronavirus angesteckt. Daraufhin wurden vorsorglich drei von sieben Wohngruppen mehrere Tage unter Quarantäne gestellt. Das Gesundheitsamt habe am aber Mittwoch bestätigt, so berichtet Reichert, dass keine weiteren Mitarbeiter oder Senioren angesteckt worden seien. Es gelten damit ab Donnerstag wieder die bisherigen Besucherregeln.