Der gebürtige Donaueschinger Erkin Umur ist 26 Jahre jung, wohnt mittlerweile in Villingen und arbeitet als Krankenpfleger in Rottweil. Doch der junge Mann ist vor allem eines: Sportler, mit einem Ziel vor Augen.

Am 3. Dezember will er in Wiesloch die Deutschen Meisterschaften des Verbandes International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) in der Klasse „Classic Bodybuilding“ gewinnen.

Qualifiziert hat er sich dafür erst von wenigen Tagen in seinem bis dato erst vierten Wettkampf überhaupt bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Hockenheim, wo er in den Klassen „Classic Physiques“ und „Classic Bodybuilding“ jeweils knapp zehn Konkurrenten hinter sich ließ und zwei Landestitel abräumte.

Erkin Umur wird Landesmeister in zwei Klassen. | Bild: Erkin Umur

Nach Wettkampf beginnt Vorbereitung

Nach kurzem Durchschnaufen nach diesem Wettkampf ist Umur also direkt wieder in eine herausfordernden Vorbereitungsphase eingestiegen, um auch in Wiesloch wieder in Topform zu sein. Das bedeutet: Aktuell gilt es eine strenge Diät einzuhalten und mit fast täglichen Trainings mit bis zu zwei Stunden die Form zu halten.

Vor jedem Training steht das Aufwärmen, hier mit leichten Gewichten vor dem Spiegel. | Bild: Fröhlich, Jens

Ab dem kommenden Wochenende beginnt er mit der kräftezehrenden Entwässerung, bei dem die Muskeln quasi „entleert“ werden, danach aber besonders definiert zum Vorschein kommen. Die letzten Tage vor dem Wettkampf wird wieder Energie aufgefüllt, mit kohlenhydratreicher Kost und letzten Trainingseinheiten.

Die letzten beiden Wochen sind besonders anstrengend, berichtet Umur. Doch Auszeiten und Ausreden gib es bei ihm nicht. „Klar, habe ich auch mal keine Lust, aber wenn ich dann ins Studio komme, dann ist das wie ein Aufgabe, die ich erledigen muss. Dann ist die Motivation wieder da.“

Das Training beansprucht neben seiner Arbeit große Teile seiner Freizeit. Umur trainiert nicht nur fast täglich im Easyfitness in Schwenningen, sondern hilft hier als ausgebildeter Fitnesstrainer nebenbei auch aus. Das Gute daran: „Auch einige meiner Freunde trainieren hier.“ So kommen in harten Trainingsphasen zumindest nicht alle sozialen Kontakte zu kurz. Und mit seinem Hund geht er regelmäßig draußen in der Natur spazieren, um abzuschalten und Kraft zu tanken.

Am Mittwoch sind die Arme dran, am Donnerstag die Beine, dann folgen Schulter, Rücken und Brust, ehe es von vorne weitergeht. Hier macht Erkin Umur gerade eine Übung für den Armbeuger (Bizeps). | Bild: Fröhlich, Jens

Vom Kampf- zum Fitnesssportler

Allzu lange betreibt Umur seine Sportart noch gar nicht. „Früher habe ich Kickboxen betrieben“, erzählt der 26-Jährige. Um die 70 Kilogramm habe er mit seinen 1,70 Metern Körpergröße damals gewogen. „Ich wollte dann etwas Muskeln aufbauen.“ Im Fitnessstudio seines Onkel machte er 2013 erste Gehversuche an den Gewichten, lernte die Grundlagen kennen.

Fortan verlagerte sich sein Fokus Schritt für Schritt hin zum Bodybuilding. Den Kampfsport hängte er letztlich an den Nagel. Mit 23 dann die Entscheidung, sich ganz dem Kraftsport zu widmen und an Wettkämpfen anzutreten. „“Ich messe mich gerne und habe mir dann auch einen Trainer gesucht.“ Heute bringt Umur knapp 88 Kilogramm auf die Waage.

Wichtig bei den Übungen ist die richtige Bewegungsausführung, um Verletzungen vorzubeugen und die zu trainiernden Muskeln optimal zu belasten. Hier trainiert Erkin Umur den Armstrecker (Triceps). | Bild: Fröhlich, Jens

Sprungbrett für Profikarriere

Den Deutschen Titelkämpfen sieht er optimistisch entgegen, fühlt sich trotz einer erst vor kurzem überstandenen Erkältung topfit. „Ich lege den Fokus ganz auf mich und trainiere aktuell 120 Prozent“, sagt er. Beim Wettkampf selbst, sei das optimale Timing entscheidend. Heißt: In dem Moment, wo er auf die Bühne muss, müssen seine Muskeln maximal definiert erscheinen. Da gehe es teils um eine halbe Stunde, weiß er.

Drei Mal muss Umur sich beim Wettkampf präsentieren bis zum Titel. Zuerst stehen Pflichtposen aller Teilnehmer und Posen von allen vier Seiten auf dem Programm. Danach dürfen sich die fünf besten Sportler der Klasse erneut dieser Aufgabe stellen, ehe im Finale eine freie Kür auf dem Programm steht. Im folgenden Video sehen Sie seine Kür bei den Landesmeisterschaften.

Video: Erkin Umur

Im Falle eines Erfolges winkt Umur eine Profi-Karte, die ihn zur Teilnahme an IFBB-Profi-Wettkämpfen berechtigt, bei denen am Ende „Mr. Universum“ gekürt wird, ein Titel, den einst auch Arnold Schwarzenegger gewonnen hatte. Bis dahin liegt noch ein weiter Weg vor dem 26-Jährigen. „Wenn es klappt, will ich mir ein Jahr Zeit nehmen und mich auf das Profiniveau ordentlich vorbereiten.“ Heißt: Noch einmal mehr Muskeln aufbauen, um in der Profiklasse bestehen zu können.

Erkin Umur beim Bizeps-Training. | Bild: Fröhlich, Jens

Erfolgreicher Schwenninger

Erkin Umur ist nicht der einzige erfolgreiche Fitnesssportler aus VS, der von sich Reden macht. Erst vor nicht all zu langer Zeit gewann Christian Ani aus der Doppelstadt erst den Titel bei Deutschen- und etwas später bei Europameisterschaften. Weitere erfolge folgten.

Kurz vor seinen Erfolgen hatten wir den zielstrebigen, jungen Mann beim Training besucht, so wie jetzt auch Erkin Umur. Vielleicht ist das ja ein gutes Vorzeichen für den anstehenden Titelkampf in Wiesloch.