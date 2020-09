Die Stadt- und Bürgerwehrmusik trauert um ihr Ehrenmitglied Manfred Strohmaier. Er ist jetzt nach einer schweren Krankheit im Alter von 71 Jahren gestorben.

Imposantes Auftreten der Stadtmusik geprägt

„Als Tambourmajor des Spielmannszuges mit breiter Schärpe über der Uniform und dem charakteristischen Schnauzbart war Manfred Strohmaier bei zahlreichen Umzügen und Festen das Erste, was man von der vorbeiziehenden Stadt- und Bürgerwehrmusik stets sehen konnte. Er prägte mit seiner stattlichen Erscheinung das imposante Auftreten der Stadtmusik und wurde so zu einem der wichtigsten Gesichter“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadtmusik.

Schon mit 13 Jahren Mitglied geworden

Manfred Strohmaier sei im Alter von 13 Jahren im Jahre 1962 Mitglied im Spielmannszug der Stadt- und Bürgerwehrmusik geworden. 1987 sei ihm der Status des Ehrenmitglieds verliehen worden, welcher ihm bis zu seinem Tod erhalten geblieben sei.

Seit 1997 Tambourmajor

„Die Mitwirkung als Trommler genügte Manfred Strohmaier nach 25 Jahren nicht mehr und so übernahm er von 1987 bis 1991 den Posten als Schriftführer und im Jahr 1997 mit 48 Jahren den wichtigen Posten des Tambourmajors. Seine Arbeit in diesem Bereich prägte nicht nur den Spielmannszug, sondern das gesamte Orchester und er wurde zu einem wichtigen Bestandteil der Stadtmusik Villingen“, so die Stadtmusik.

Aus sonst habe sich Manfred Strohmaier stets engagiert. „Sobald für das Orchester ein Ausflug anstand konnte man sich darauf verlassen, dass einer der Busse von Manfred gefahren wurde. Besonders auf der Konzertreise des Jugendorchesters 2012 hat er sich als Busfahrer während der Planung und während der Abwicklung eingebracht“, erinnern sich die Stadmusiker. Auch durch seine Betreuung sei die Konzertreise für die Jugendlichen zu einer tollen Erfahrung geworden.

„Mit seinem Austritt aus der Stadtmusik 2015 verlor das Orchester ein wichtiges Mitglied. Bis heute bleibt er aber durch sein Mitwirken nur in bester Erinnerung“, bedankt sich die Stadtmusik in ihrem Nachruf postum für „all die Jahre“. Nun gehöre das Mitgefühl den Angehörigen und Freunden.