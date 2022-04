In den drei von den Schließeungsabsichten betroffenen Orten steht die Eltern-Welt Kopf. Bei einer Anhörung zu den Plänen kamen Mitte März in der neuen Tonhalle 200 Mütter und Väter als Demonstranten zusammen. Fast 5000 Unterschriften stehen derzeit unter einem Papier, das sich im Namen der Familien gegen die Schulschließungen wendet.

Der Plan: Die Weilersbacher Grundschule soll nach Obereschach eingegliedert werden. Und: Tannheimer und Rietheimer Kinder sollen an die Schule in Pfaffenweiler, ebenso wie die Kleinen aus Herzogenweiler, die aktuell in Tannheim unterrichtet werden.

Nach der Tonhallensitzung tagten auch die Ortschafträte in Tannheim, Rietheim und Weilersbach. Der Tenor hier war entschlossen wie klar: Die Schließung aller drei Dorfschulen müsse verhindert werden. Es gehe – nicht zuletzt – um Heimatbezug und Dorfstrukturen, hieß es immer wieder.

Geballter Aufmarsch gegen die Pläne der VS-Stadtverwaltung: So wie hier vor einer Sitzung zu den geplanten Schulschließungen könnte es in den Stadtzentren bald noch häufiger aussehen. Die Eltern der von den Schließungsabsichten bedrohten Schulen tragen ihren Protest jetzt auf die Straße. | Bild: Trippl, Norbert

Die Verwaltungsspitze kommunizierte zwar, es sei „noch nichts entschieden“. Vor den Sommerferien soll zunächst der Verwaltungsausschuss dazu beraten, nach den Sommerferien der Gemeinderat. Die Eltern machten aber mehrfach klar, dass sie solchen Bekundungen keinen Glauben schenken.

Villingen-Schwenningen Zukunft der Dorfschulen: Jetzt wird der Ton der Debatte hitziger Das könnte Sie auch interessieren

Die Eltern nehmen den langen Weg bis in den Herbst an: Das wird nun im April deutlich. Es sind mehrere Protestaktionen in den Innenstädten geplant. Erste Auftritte hierzu stehen kurz bevor.

Weitere Aktionen sind bis zum Sommer geplant

„Die Schule bleibt.“ Auf diesem griffigen Slogan stehen zahlreiche weitere Aktivitäten. Zum Beispiel haben Kinder und Eltern den Protest-Slogan auf Steine gemalt. Kleine Kunstwerke sind so entstanden. Die Steine werden vielfach in der Stadt verteilt. Auch das städtische Schulamt in VS wurde mit solchen Unikaten ausgestattet.

Die Schule bleibt steht auf diesem Stein, der hier an einer Türe in Villingen angelegt ist. Steine wie diese werden aktuell Dutzende in der Stadt ausgelegt. Sie sind teil der Protestaktion von Eltern und Schülern zum Erhalt der Dorfschulen. | Bild: Initiative Die Schule bleibt

Auf Treppenstufen und Fensterbänken wurden die Steine platziert. Wer die Steine sieht, soll ein Foto machen und das Bild auf einer Facebookseite mit dem Hashtag #dieschulebleibt hochladen. Teilen ist erwünscht. Hinter dieser Kreativaktion steht Ramona Neugart aus Tannheim.

Villingen-Schwenningen Die Top 5 zum Thema Schulschließung: Was wir aus der Debatte mitnehmen Das könnte Sie auch interessieren

Kinder und Eltern sollen die Steine auch mitnehmen und anderswo passend auslegen und dort wieder fotografieren. Die Aktion solle deutlich machen, wie viele Kinder es in VS gibt. Und: Am Rande wird hier auch mit spitzem Griffel agiert: „Auch das Jubiläumsjahr in VS werde auf diese Weise endlich bunt“, heißt es im Aktionstext. Und: „Da die Stadt Villingen-Schwenningen immens Geld für Kunst hat, wollen wir dies natürlich kostenlos unterstützen und die Kunst in VS vorantreiben.“

Villingen-Schwenningen Vor Diskussionsabend zur Schulzukunft: Sind die Würfel zum Aus dreier Dorfschulen schon gefallen? Das könnte Sie auch interessieren

Der Elternprotest in VS ist einmal bereits regelrecht abgehoben. Eine Weilersbacher Initiative sorgte für einen Flugzeugstart am Tage der Tonhallendebatte. In den Mittagsstunden kreiste seinerzeit ein kleiner Flieger über dem Oberzentrum.

Die Maschine zog ein Banner hinter sich her. Auch diesem stand unübersehbar: „Die Schule bleibt.“ Der Flieger wird wohl noch mehrfach starten. Die Protestaktionen sind so lange geplant, bis die Schulschließungs-Pläne aus dem Schulentwicklungsplan des Oberzentrums entfernt sind.