Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Zukunft der Dorfschulen: Jetzt wird der Ton der Debatte hitziger

Gesamtelternbeirat fordert nun in einem offenen Brief an Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister ein klärendes Gespräch. Ziel ist Überarbeitung des Schulentwicklungsplans, um Schließung der Einrichtungen zu verhindern.