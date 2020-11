Aufgrund eines erhöhten Corona-Infektionsgeschehens in der städtischen Kindertagesstätte In der Au bleibt die Einrichtung in der Schwenninger Ausstraße für 14 Tage geschlossen, teilt jetzt die Stadtverwaltung mit.

Bereits in der vergangenen Woche mussten dort zwei von fünf Gruppen geschlossen werden. Seither mussten sich weitere Personen wie pädagogisches Personal, Eltern oder Kinder in Quarantäne begeben oder wurden positiv auf das Corona-Virus getestet.

Bis Mittwochabend wurden bei diesem Ausbruch sieben Erzieherinnen und zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt dazu das Gesundheitsamt auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Insgesamt mussten sich in der Kindertagesstätte 108 Kinder, 26 Erzieherinnen und eine weitere Mitarbeiterin in Quarantäne begeben.

Um die weitere Ausbreitung in der Kita zu vermeiden, so die Stadt, „bleibt die Einrichtung bis einschließlich 9. Dezember geschlossen“.