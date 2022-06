von Roland Dürrhammer

Einstimmig wurde Johannes Hellstern von den 27 anwesenden Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes VS in einer außerordentlichen Hauptversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Hellstern tritt die Nachfolge vom Thomas Herr an, der seit dem 1. Juni neuer City-Manager der Stadt VS ist.

Thomas Herr tritt vorzeitig zurück

„Das Amt des City-Managers lässt sich nicht mit dem Amt des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden vereinbaren“, begründete Herr, der im Oktober 2021 zum Vorsitzenden wiedergewählt wurde, seinen vorzeitigen Rücktritt aus der Verbandsspitze.

„Johannes Hellstern ist bestens vernetzt.“ Thomas Herr, zurückgetretener CDU-Vorsitzender

Herr habe nach eigenen Worten nicht das Ansinnen gehabt, das Amt nach einem halben Jahr wieder niederzulegen. Um die Neuerweiterung der Partei weiter voranzutreiben, schlug er Johannes Hellstern als seinen Nachfolger vor. „Johannes Hellstern ist bestens vernetzt und war schon in der Jungen Union VS aktiv“, wirbt Herr um das Vertrauen des Kandidaten. Hellstern kenne die Parteiarbeit von der Pike auf und käme aus einem CDU-geprägten Elternhaus.

Viel Verantwortung in Firma

In seiner persönlichen Vorstellung unterstrich Hellstern, dass es ihm wichtig sei, sich in der Partei zu engagieren. „Ich habe in der Firma zwar schon viel Verantwortung übernommen und habe gedacht, es muss weitergehen in der CDU und mir dann gesagt, das mache ich jetzt“, so Hellstern, der seit März in dritter Generation die Firma Sternplastic in Schwenningen leitet.

Hellstern setzt in seinem Amt als Vorsitzender auf die Zusammenarbeit im Team. „Allein schafft man es nicht und ich hoffe, dass ich viel Unterstützung bekomme, und dass wir es miteinander machen“, bittet Hellstern. Darauf verstehe er sich und führe auch so sein Unternehmen.

„Ich hoffe, dass wir es miteinander machen.“ Johannes Hellstern, neuer CDU-Chef

„Ich kann sicherlich nicht alles, weiß aber meistens, von was ich rede, und bin auf jeden angewiesen, der eine andere Meinung hat“, so Hellstern. Diese Vielfalt müsse gegeben sein und wenn man sie akzeptiere dann ginge auch etwas. „Wichtig ist, dass wir die Basisarbeit wieder aufnehmen und aktiv auf die Bevölkerung zugehen, uns präsentieren und wieder Mitglieder werben“, appelliert Hellstern.

Merz kommt zweimal

Der beiden ersten großen Auftritte für Hellstein werden sein, wenn der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz am 26. Juli zum Kreisparteitag in die Neue Tonhalle und am 15. Oktober zum Landesparteitag in die Messe VS kommt.