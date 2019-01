von SK

Der Aufsichtsratsvorsitz wechselt jährlich zwischen Landrat Sven Hinterseh und dem VS-OB. Seit 1. Januar 2019 hat den Vorsitz Jürgen Roth als Rathaus-Chef des Klinikum-Anteileigners Villingen-Schwenningen inne.

Weitere Aufsichtsräte sind: Adolf Baumann (Hüfingen), Friedrich Bettecken (VS), Frank Bonath (VS), Dirk Caroli (VS), Oliver Freischlader (Sankt Geogen), Klaus Götz (Bad Dürrheim), Markus Herzog (Betriebsratsvorsitzender), Christian Kaiser (Donaueschingen), Walter Klumpp (Bad Dürrheim), Anton Knapp (Hüfingen), Karl-Henning Lichte (VS), Fritz Link (Königsfeld),

Erik Pauly (Donaueschingen), Hans-Joachim von Mirbach (VS), Michael Rieger (Sankt Georgen), Michael Rothfelder (VS), Dirk Sautter (VS), Mathias Schleicher (Dauchingen), Edgar Schurr (VS), Robert Strumberger (Vöhrenbach), Silvia Wölfle (VS). Geschäftsführer ist Matthias Geiser.