von SK

Ihnen ist langweilig? Sie möchten etwas unternehmen? Hier gibt es unsere Veranstaltungstipps für Ihre Region.

Den Kelten und Schnäppchen auf der Spur am Kindersonntag

Bild: Sabine Naiemi

Villingen, Innenstadt, So, 31.3., 12 Uhr: Von 12 bis 17 Uhr können sich Kinder in Villingens Innenstadt austoben, denn der Kindersonntag bietet neben der Kinderolympiade mit verschiedenen Stationen für Kinder von vier bis 13 Jahren unter anderem auch Kletterbalken, einen Luftballonwettbewerb und Märchenaufführungen mit Jaques Mehlsack. Während Jung und Alt im Franziskanermuseum den Kelten beim Keltentag auf der Spur sind, können Schnäppchenjäger beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr fündig werden.

Gankino Circus

Bild: Stephan Minx

Königsfeld, Gasthaus Engel Neuhausen, Sa, 30.3., 20 Uhr: Rasante Melodien, schräger Humor und charmante Bühnenfiguren sind die zentralen Zutaten des einzigartigen Konzertkabaretts mit "Gankino Circus". 2019 wurden Gankino Circus mit den Deutschen Weltmusikpreis RUTH und Creole Bayern ausgezeichnet. Karten bei den Tourist-Info & Ticket-Service-Stellen.

Musica Bellaria Trio – Á la siciliano

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Pauluskirche, Sa, 30.3., 20 Uhr: Das 2011 durch Gritli Kohler-Nyvall (Bild) gegründete Ensemble Musica Bellarina wird neben abwechslungsreichen barocken Sonaten zwei Uraufführungen zeitgenössischer Siciliano-Vertonungen aufführen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Prova Folklore Orchestra Winterthur

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Haus des Gastes, So, 31.3., 15.30 Uhr: Das Prova Folklore Orchestra Winterthur besteht aus über 30 Liebhabermusikerinnen und -musikern, mit 10 verschiedenen Instrumenten. Unter der Leitung von Urs Bösiger, Hackbrettspieler und Folklore-Kenner spielen sie Melodien aus aller Welt. Der Eintritt ist frei.

Ü30-Party mit DJ Speedy

Bild: Veranstalter

Tennenbronn, Forellenstube, Sa, 30.3., 20 Uhr: Die Forellenstube in Tennenbronn feiert ihre Comebackparty. Der aus dem Top 10 Singen bekannte DJ Speedy wird bei der Ü30 Party Hits für alle Gäste ab 25 Jahren auflegen. Von 20 bis 22 Uhr winkt ein vergünstigter Eintritt sowie ein gratis Willkommens-Getränk.

Benefizkonzert für die Katharinenhöhe

Bild: Veranstalter

Furtwangen, Pfarrkirche St. Cyriak, So, 31.3., 17 Uhr: Der Laetitia-Chor lädt als Gastgeber in die Pfarrkirche ein. Zu Gast ist der Gospelchor "Voices, Hearts and Souls" (Bild). Vor dem Auftritt der Balinger mit rund 50 Sängerinnen und Sängern wird der Laetitia-Chor als Vorgruppe mit einigen Liedern einstimmen.

Kirchenkonzert des Musikvereins Frohsinn Rohrbach

Bild: Christa Hajek

Furtwangen, Pfarrkirche St. Johann, Sa, 30.3., 20 Uhr: Der Musikverein Frohsinn Rohrbach präsentiert bei seinem Kirchenkonzert in der Pfarrkirche St. Johann in Rohrbach eine „Musikalische Reise durch Großbritannien“. Im Anschluss wird im Gasthaus Löwen in Rohrbach für das leibliche Wohl gesorgt.