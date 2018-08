von SK

Sommernachtsmusik in der Johanneskirche

Villingen, Evang. Johanneskirche, Fr, 10.8., 21 Uhr: Die Sommernachtsmusik in der Johanneskirchegeht in die zweite Runde: Auf dem Programm stehen Werke aus der Renaissance und dem Frühbarock von Lasso, Monteverdi und anderem. Ausführende sind die Sängerin Giorgiana Pelliccia und das Lautenduo ArciDuo. Weitere Konzerte finden auch am 17. August mit Christoph Georgii Jazz Trio, 24. August mit dem Vokalensemble Das Herrengedeck und am 31. August mit klassischen und modernen Stücken an Orgel und Klarinette statt. Der Eintritt ist frei, über Spenen freuen sich die Akteure.

Große Spielstraße

Tennenbronn, Talstraße, So, 12.8., 13 Uhr: Das 25. Sommerferienprogramm in Tennenbronn wird mit einer großen Spielstraße eröffnet. Alle Kinder sind bei freiem Eintritt mit ihren Eltern, Großeltern und Bekannten willkommen. Bei schlechtem Wetter im evangelischen Gemeindehaus statt.

Musical „Cabaret“

Rottweil, Bockshof, Fr, 10.8., 20.30 Uhr: Noch zehn Mal haben Besucher die Möglichkeit das Musical "Cabaret", das im legendären Tanzlokal "Kit Kat Klub" im Berlin der 20er Jahre spielt, zu sehen. Kartenreservierungen sind unter Telefon 0741/8990 oder Email info@zimmertheater-rottweil.de möglich. Die Tickets kosten 18 Euro.

Currywurst mit Pommes

Hornberg, Freilichtbühne, Fr/Sa, 10./11.8., 20 Uhr: Satirische Momentaufnahmen am Rand einer deutschen Autobahn von Frank Pinkus und Nick Walsh. Im Mittelpunkt steht die Imbissbude von Penny, in der Menschen unterschiedlichsten Couleur kommen und gehen. Plätze für Erwachsene im ersten Rang kosten zehn Euro im zweiten Rang neun Euro.

Märchenhafte Kurparkführung

Bad Dürrheim, Kurpark, Sa, 11.8., 15 Uhr: Bei dieser Führung werden Kinder zu Märchenhelden und müssen gemeinsam Aufgaben lösen um in der Welt der Märchen zu bestehen. Tickets online unter www.badduerrheim.de sowie im Haus des Gastes erhältlich. Treffpunkt beim Animationsteam im Kurpark.

Sun-Hill-Festival

Schonach, Langenwaldschanze, Sa, 11.8., 15 Uhr: Im Auslauf der Langenwald-Schanze haben die fünf Jungs der Eventfabrik (Bild) wieder das Sun-Hill-Festival auf die Beine gestellt. Auf der großen Bühne treten verschiedene DJs und Live-Bands von Rap bis Techno auf. Karten kosten an der Tageskasse 25 Euro.

Wasserflohmarkt

Bräunlingen, Kirnbergsee, Sa, 11.8., 8 Uhr: Der Verkehrsverein Unterbränd lädt am Samstag ab 8 Uhr zum Wasserflohmarkt beim Strandcafé am Kirnbergsee sein. Anmeldungen nimmt bei Gabi Müller unter ihrer Telefon 07654/92 13 65 gerne entgegen. Es ist keine Standgebühr zu entrichten.

Moderierte Tunnelfahrt mit dem Dampfsonderzug

Triberg, Bahnhof Triberg, So, 12.8., 13.15 Uhr: Die etwa dreistündige Tour in historischen Loks geht von Triberg über St. Georgen nach Hausach und zurück nach Triberg. In Hausach kann gegenüber vom Bahnhof die Modelleisenbahnanlage der Schwarzwaldbahn besichtigt werden.

