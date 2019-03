von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl. Lassen Sie sich inspirieren!

Bodensee-Madrigalchor – Quo Vadis

Bild: Veranstalter

Singen, Liebfrauenkirche, Fr, 8.3., 20 Uhr: Der Bodensee-Madrigalchor präsentiert Spätromantik der Superlative. Zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz und namhaften Solisten gibt es Musik zu erleben, die unter die Haut geht. Thematisiert wird die Christenverfolgung unter Kaiser Nero mit unglaublich farbiger Orchestrierung. Die Leitung hat Andreas Jetter. Karten kosten 33 Euro, ermäßigt 28 Euro, und sind erhältlich in den SÜDKURIER-Servicecentern und unter 0800/9991777 sowie an der Abendkasse.

Am Weltfrauentag ins Museum Art Plus

Bild: Museum Art Plus

Donaueschingen, Museum Art Plus, Fr, 8.3., 13 Uhr: Das Museum Art.Plus Donaueschingen lädt anlässlich des Weltfrauentags am Freitag Frauen bei freiem Eintritt zum Besuch der aktuellen Ausstellungen „Vollgas – Full Speed“ und „Stefan Strumbel“ ein. Darüber hinaus werden um 15 Uhr und 16.15 Uhr kostenlose Führungen durch die Ausstellungen angeboten.

Aleida Assmann zu Gast zum Weltfrauentag

Bild: Corinna Assmann

Tuttlingen, Rathaus, Fr, 8.3., 19 Uhr: Am Freitag findet im Foyer des Rathauses Tuttlingen eine Lesung mit der Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels Aleida Assmann statt. Thema des Abends wird ihr Buch „Der europäische Traum“ sein. Der Eintritt ist frei. Aleida Assmann ist Professorin für Anglistik und Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz.

Volksbegehren

Bild: Simin Kianmehr

Tuttlingen, Angerhalle Möhringen, Sa, 9.3., 20 Uhr: Jürgen Becker wirft in seinem neuen Programm einen Blick auf die Kulturgeschichte der Fortpflanzung. Blattläuse haben es leicht. Wenn ihnen nach Fortpflanzung zumute ist, gebären die Lausmädels ohne Zutun eines Lausbuben bis zu zehn Töchter am Tag.

Schiibefir 2019

Bild: Veranstalter

Königsfeld, Geißenberg Erdmannsweiler, So, 10.3., 16 Uhr: Zur traditionellen Verabschiedung des Winters lädt die Vereinsgemeinschaft Erdmannsweiler zum Schiibefir auf der Anhöhe Geißenberg, dem VerbindunEs gibt warme Speisen und Getränke. Ab 17 Uhr gibt es noch einen Kurs zum "Schiibe-Schlagen".

Vargas Blues Band

Bild: Veranstalter

Villingen, Kulturzentrum Scheuer, So, 10.3., 19.30 Uhr: Die Vargas Blues Band mit ihrem Bandleader Javier Vargas, der als King of Latin Blues bezeichnet wird, spielt im Rahmen ihrer Deutschland Tournee in der Scheuer. Obendrein spielt als Special-Guest John Byron Jagger, Neffe von Mick Jagger, mit der Formation.

Moskauer Kathedralchor

Bild: Hilda Lobinger

Villingen, Franziskaner Konzerthaus, So, 10.3., 18 Uhr: Der Moskauer Kathedralchor gehört zu den besten Chören Russlands. Die Mitglieder entstammen der renommierten Moskauer Chorkunstakademie, deren Studenten über mehrere Jahre zu professionellen Musikern ausgebildet werden.

Konzert-Lesung

Bild: ÖKU St. Georgen

St. Georgen, Ökumenisches Gemeindezentrum, So, 10.3., 18 Uhr: Reinhard Jäckle war leidenschaftlicher Dichter und Buchautor und brachte sowohl mehrere Gedichtbände als auch Bücher in Prosa heraus. Seine Tochter Eva Jaeckle wird Werke von Reinhard Jäckle lesen und durch den Abend führen. Eintritt frei.