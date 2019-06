Villingen-Schwenningen – In der Neuen Tonhalle steht eine Änderung beim Catering an. Nach SÜDKURIER-Informationen soll die Stadtverwaltung den Catering-Vertrag mit der Schwarzwald-Hüsle GmbH aus Hüfingen gekündigt haben. Christoph Kuttruff, Geschäftsführer der Schwarzwald-Hüsle GmbH bestätigte diese Information. „Das ist richtig, der Vertrag wurde von der Stadtverwaltung nicht mehr verlängert“, so Kuttruff. Sowohl die Verwaltung als auch der Geschäftsführer des Catering-Unternehmens wollten sich am Dienstag nicht näher zum Thema und zu möglichen Gründen äußern. Beide Parteien kündigten eine Pressemitteilung seitens des Kulturamtes für Mittwoch an.

Neues Konzept

Offenbar strebt die Verwaltung in der Tonhalle jetzt eine Regelung an, wie sie seit der Eröffnung auch in der Schwenninger Neckarhalle gehandhabt wird. Dort können die Veranstalter aus vier Gastronomen selbst auswählen, wen sie für das Caterering bei ihren Veranstaltungen engagieren möchten. Das Angebot reicht von orientalischer bis hin zu gehobener Küche.

Vereinen wird zudem die Möglichkeit eingeräumt, die Bewirtung in eigener Regie zu übernehmen. Bei der Pausen- und Seminarbewirtung könnte künftig das Tonhallen-Team selbst zum Einsatz kommen. Auch zu der künftigen Regelung wollten sich die Verantwortlichen am Dienstag nicht äußern.

Rückblick

Die Geschichte des Caterings in der Neuen Tonhalle ist eine wechselvolle. Von 2003 bis 2012 bewirtete Gastronom Günther Kummerländer den Veranstaltungsort.

Danach übernahm das Hotel Öschberghof aus Donaueschingen die Regie. Nach vier Jahren zog sich das Unternehmen aber wieder zurück und das Cateringunternehmen „Happy Crazy„, ebenfalls aus Donaueschingen, übernahm die Aufgabe.

Doch dieser Vertrag währte nicht lange. Nach nur einem Jahr wurde er wieder aufgelöst.

Schließlich hatte die Schwarzwald-Hüsle GmbH aus Hüfingen bis zuletzt die Bewirtung übernommen.