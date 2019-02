von SK

Ein 68-jähriger Porsche-Fahrer verursachte am Donnerstag gegen 19.50 Uhr auf der Bundesstraße 523 einen Verkehrsunfall mit rund 16 000 Euro Sachschaden. Der 68-Jährige war auf der Bundesstraße 27 von Bad Dürrheim in Richtung Schwenningen unterwegs und verließ die Straße in Richtung Tuttlingen. Am Ende der Auffahrt übersah der Porsche-Fahrer eine vorfahrtsberechtigte 25-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza, als er über die Straße in Richtung Tuttlingen einbiegen wollte. Beim Zusammenstoß blieben die Unfallbeteiligten laut Polizeimeldung unverletzt.