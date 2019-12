von Rüdiger Fein

Verantwortung übernehmen und im Team mehr erreichen. Diese Ziele stehen auf der Agenda einer neu gegründeten Schülerfirma an der Janusz-Korczak-Schule, deren Gründung Schulleiterin Frauke Gerlach und Geschäftsführer Hermann Schreijäg jetzt mit ihrer Unterschrift bestätigt haben. Und die Schülerfirma, die ohne jede Gewinnorientierung am Markt agiert, kann auch bereits ein gut gefülltes Auftragsbuch vorweisen.

Die Gründung der Schülerfirma an der Janusz-Korczak-Schule wird von Schulleiterin Frauke Gerlach und Geschäftsführer Hermann Schreijäg mit ihrer Unterschrift bestätigt. | Bild: Rüdiger Fein

Ganz oben auf dieser Auftragsliste stehen Herstellung und Verkauf von selbstgefertigten Weihnachtsengeln, die in den vergangenen Wochen klassenübergreifend in einer Gemeinschaftsaktion der Klassen 6 bis 9 entstanden sind. Der Auftrag eines örtlichen Sportvereins steht ebenso in den Büchern wie die Renovierung des eigenen Schulgebäudes.

Eigenverantwortung ist gefragt: „Im Vordergrund all dieser Aufträge steht die Eigenverantwortung, die die Schüler übernehmen müssen“, erklärt Hermann Schreijäg. Der Übergang in das spätere Berufsleben und vorab schon die Absolvierung eines Praktikums werde dadurch einfacher und so manche Schwelle abgebaut, ergänzt Schulleiterin Frauke Gerlach. Es sei nicht immer einfach, die Schüler des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum in das normale Berufsleben zu integrieren. Aber es gebe viele Berufe, in denen Kernfächer wie Mathe oder Deutsch nicht die große Rolle spielen, sondern in denen Engagement und körperlicher Einsatz gefragt sind. „Das bieten viele unserer Schüler!“

Ansprüche wachsen: So werden zwar die Ansprüche einzelner Berufszweige an die Auszubildenden insbesondere auch im Handwerk größer, auf der anderen Seite brauche man auch gut ausgebildete Mitarbeiter, die den Fachkräften zuarbeiten. „Ich denke da an die Gastronomie, in der beispielsweise immer Beiköche benötigt werden, die nahezu die gleiche Ausbildung vorweisen können wie der Chefkoch", erklärt Frank Joggerst, der bei der Arbeitsagentur Rottweil-Villingen-Schwenningen für diese besonderen Azubis zuständig ist und der das Projekt Schülerfirma begleitet und unterstützt. Viele Betriebe haben allerdings noch nie etwas von der Möglichkeit einer solchen theoriereduzierten Ausbildung gehört. Die Arbeitsagentur berate hier gerne, sagt er.

Bis zum 17. Dezember muss auch der letzt Weihnachtsengel fertig sein. Im Werkraum der Janusz-Korczak-Schule wird noch fleißig gewerkelt. | Bild: Rüdiger Fein

Engelverkauf am 17. Dezember: Dass die Schüler lernen, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, und dass die Eingliederung in das Berufsleben einfacher wird, seien an ihrer Schule die beiden wichtigsten Gründe für die Schülerfirma, die sich jetzt allerdings noch entwickeln müsse, erklärt Schulleiterin Gerlach. Wenn dies gelinge, dann sei der Hauptzweck bereits erfüllt. Jetzt hoffe man allerdings erst einmal auf einen erfolgreichen Verkaufstag am 17. Dezember auf dem Schwenninger Weihnachtsmarkt, wenn die schmucken Weihnachtsengel und Weiteres zum Verkauf angeboten werden.