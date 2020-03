Das Thema Ernährung liegt im Trend. Die Menschen machen sich immer mehr Gedanken über das, was sie essen, was sie kochen und backen. Bio-Produkte, regionale Erzeugnisse sowie vegetarische und vegane Produkte haben mittlerweile einen festen Platz in Supermärkten. Große Fast-Food-Ketten werben mit vegetarischen Burgern ohne Fleisch.

Diese leckeren Teigrollen, auch Wraps genannt, sind der Renner beim dritten veganen Buffet am Sonntag in VS-Schwenningen. Bereits nach kurzer Zeit sind alle veganen Rollen vergriffen. | Bild: Florentin Stemmer

Veganes Buffet: Vor diesem Hintergrund wächst in VS-Schwenningen derzeit eine ganz besondere Veranstaltung heran, die sich das Thema vegane Ernährung auf die Fahnen geschrieben hat. Wer sich so ernährt, verzichtet ganz auf tierische Produkte. Butter, Eier, Milch, Honig, Fleisch und Fisch kommen nicht auf den Teller. Am Wochenende fand bereits das dritte Mitbring-Buffet statt und lockte knapp 40 Interessierte an.

Video: Florentin Stemmer

„Vermutlich wegen des Coronavirus sind es nicht mehr gewesen“, sagt Hauptorganisatorin Selina Glückler. Beim ersten Termin waren 65 Erwachsene und sechs Kinder anwesend, einen Monat später gar 78 Erwachsene und 14 Kinder. Mit einem so großen Zulauf hatten die Organisatoren nicht gerechnet.

Bild: Florentin Stemmer

Rückblick: „In Rottweil gibt es ein solches Angebot bereits seit einem Jahr“, erzählen Glückler und ihr Lebensgefährte Emrah Usta, die zusammen in Schwenningen wohnen und sich seit 2019 ausschließlich vegan ernähren. Zusammen mit weiteren Unterstützern trugen sie das Konzept in die Doppelstadt. Der Startschuss fiel am 5. Januar. Auf eigene Kosten wurden Werbe-Flyer entworfen und gedruckt, auch Wasser und Kaffee gibt es beim Buffet gratis.

Bild: Florentin Stemmer

„Wir bitten immer um freiwillige Spenden, als nette Geste für die kostenlose Raumnutzung“, so Glückler.

Ablauf: Das Mitbring-Buffet findet monatlich statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. „Jeder kann mitmachen“, so die gelernte Bankkauffrau. Jeder Gast bringt ein veganes Gericht mit, Geschirr und Besteck. Namensschilder sollen die Kontaktaufnahme und den Austausch rund um die vegane Lebensweise erleichtern. Nach einer Begrüßung ist das Buffet eröffnet. Jeder kann sich frei am Buffet bedienen, das in Vor-, Haupt- und Nachspeisen sortiert ist.

Video: Florentin Stemmer

Austausch: Auf Kärtchen werden die Gerichte vorgestellt: Inhaltsstoffe, Zutaten, Zubereitung sowie Namen finden darauf Platz. Über Kontaktdaten können später Rezepte ausgetauscht werden. „Das wird rege genutzt“, freuen sich Glückler und Usta.

Mittlerweile sei bereits ein Netzwerk entstanden, das sich auch privat und in sozialen Netzwerk austauscht. „Unser Ziel ist es, Menschen zusammen zu bringen und den Veganismus im Kreis bekannter zu machen. So leisten wir auch einen Beitrag für Umwelt- und Tierschutz“, erklärt Glückler, die sich seit ihrer Kindheit für die Umwelt engagiert.

Video: Florentin Stemmer

Blick über Tellerrand: „Es gibt so viele tolle Menschen hier mit ähnlichen Zielen. Diese wollen wir einbinden, Synergien nutzen und uns gegenseitig austauschen“, erzählt sie weiter. Im Rahmen des Buffets gibt es daher immer kurze Vorträge. So wurde bereits das Thema Milch behandelt und Tierschützer von Anonymous for the Voiceless stellten sich vor. Am Sonntag waren die Klima-Aktivisten von Extinction Rebellion VS zu Gast.

Video: Florentin Stemmer

Lebensweise: Die Beweggründe, sich vegan zu ernähren, sind vielfältig. Viele verzichten aus gesundheitlichen Gründen auf tierische Produkte. Häufig spielen aber auch ethische und moralische Gründe eine Rolle, wie auch bei Emrah Usta. Der 33-Jährige Metall-Facharbeiter hatte Schlachtvideos gesehen und war sich danach sicher, dass er diese Fleischproduktion nicht unterstützen möchte. Viele Menschen scheuen sich vor einem solchen Schritt. „Es ist kein Verzicht, uns fehlt nichts“, ermutigt Glückler alle Interessierten. Das Buffet zeige, wie abwechslungsreich pflanzliche Ernährung ist.

Bunte Vielfalt: So reichhaltig und farbenfroh ist das Buffet bei der zweiten Veranstaltung im Februar gedeckt, das 80 Interessierte anlockte. | Bild: Selina Glückler

Vegan bedeute jedoch nicht automatisch gesund. Wichtig sei es, sich ausgewogen und bewusst zu ernähren. Davon wollen man möglichst viele Menschen überzeugen. „Wer es selbst ausprobieren möchte, sollte sich informieren und Wissen aneignen.“ Dafür könne das vegane Buffet eine geeignete Plattform sein. „Und man sollte aus Verständnis und Überzeugung handeln.“

Bild: Selina Glückler

Weitere Termine: Einmal pro Monat findet das Mitbring-Buffet in einem Raum in der Marienstraße 10 in Schwenningen statt. Los geht es immer um 13 Uhr. Die weiteren Treffen sind am 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 2. August, 6. September, 4. Oktober, 1. November und am 6. Dezember geplant. Da die Gruppe derzeit noch keine Internetseite hat, werden Termine und Einladungen im sozialen Netzwerk Facebook veröffentlicht, zum Beispiel in der Gruppe .

Das sagen Teilnehmer zum veganen Buffet:

Video: Florentin Stemmer

Video: Florentin Stemmer