Vorspeise: Veganer Lachs

Zutaten (für ~ 4 Personen):

• 4 große Möhren

• ein paar Stängel Dill, klein gehackt

• 4 TL Salz

• 3 EL Olivenöl

• 1 EL Balsamico-Essig

• 1,5 EL Flüssigrauch / Alternativ Rauchsalz

• 1 Blatt Norialge, klein geschnitten

Zubereitung:



• Die Möhren mit einem breiten Sparschäler schälen und dann in dünne Scheiben schneiden.

• Die fertigen dünnen Karottenstreifen dann in Salz einreiben.

• Anschließend die mit Salz verriebenen Karottenstreifen bei 200 °C Ober-/Unterhitze 45 min im Backofen garen lassen.

• Für die Marinade Olivenöl, Essig, Flüssigrauch, gehackter Dill und Noriblatt vermischen und mit den Karottenstreifen vermengen.

• Nun müssen die Karottenstreifen mindestens 24 Stunden mit der Marinade ziehen lassen.

• Abschließend kann man ein reichhaltiges Vollkornbrot mit dem Karottenlachs, veganer Mayo/veganer Margarine, Zwiebelringen, Kapern und Dill belegen und mit etwas Zitronensaft verfeinern.

Hauptspeise: Veganer Lauchkuchen

Zutaten:

für den Teig:

300 Gramm 550er Dinkelmehl

250 ml lauwarmes Wasser

ein halber Würfel (21 Gramm) frische Hefe

1 Esslöffel Olivenöl

1 Prise Salz

für den Belag:

1 kg Lauch

Bratolivenöl

Salz

Pfeffer

2 Teelöffel Kreuzkümmel ganz

1 Esslöffel Gemüsebrühe instant

2 Becher veganer Sauerrahm (Soyananda aus dem Bioladen)

Zubereitung:

Hefe in lauwarmen Wasser auflösen. Mehl in eine Rührschüssel geben, eine Prise Salz und ein Esslöffel Olivenöl hinzugeben und die aufgelöste Hefe nach und nach hinzfügen. Den Teig so lange kneten lassen bis der Teig sich vom Rand löst und glatt ist.

Mit einem feuchten Tuch den Teig abdecken und mindestens 1 Stunde an einem warmen Ort ruhen lassen.

In der Zwischenzeit den Lauch in Ringe schneiden, waschen und gut abtropfen lassen.

Öl in einen großen Topf geben, erhitzen und den Kreuzkümmel im heißen Öl schwenken. Anschließend den Lauch dazugeben und garen lassen.

Mit Salz, Pfeffer und Gemüsebrühe abschmecken und etwas abkühlen lassen. Danach den veganen Sauerrahm unterrühren.

Nach der Ruhezeit den Teig dünn ausrollen, so dass er auf ein leicht eingefettetes Backblech passt.

Nun die Lauchmischung auf dem Teig gleichmässig verteilen und bei 200 Grad Ober-und Unterhitze in der Mitte des Backofens ca. 35-45 Minuten backen bis der Lauchkuchen eine bräunliche Farbe bekommt. Am besten schmeckt er, wenn er noch gut warm ist.

Nachspeise: Dattel-Haselnuss Kugeln

Zutaten für 20 Kugeln:

Für die Masse:

200 g Datteln

100 g Haselnüsse

50 g Haferflocken

20 g Leinsamen

15 g Kakao

30 g Wasser

ca. 20 g Kokosflocken

Für die Schokolade:

10 g Rapsöl

25 g brauner Zucker

25 g Kakaopulver

40 g Wasser

Zubereitung:

Alle Zutaten für die Masse, außer das Wasser, in einen Mixer geben und gut mixen.

Die Masse aus dem Mixer in eine Schüssel geben, 30 g Wasser hinzufügen und gut vermischen

20 g der Masse zu einer Kugel formen und in Kokosflocken wälzen, bis die Masse aufgebraucht ist.

Für die Schokolade zunächst das Rapsöl auf mittlerer Hitze erwärmen. Anschließend den braunen Zucker, das Kakaopulver und das Wasser dazugeben und solange durchrühren, bis eine dickflüssige Masse entsteht.

Die Schokolade noch auf die Kugeln verteilen. Die Kugeln am besten in den Kühlschrank stellen, damit die Schokolade noch fester wird.