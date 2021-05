von Cornelia Putschbach

Täglich warten in Unterkirnach viele auf die Veröffentlichung der neuen Inzidenzwerte. Insbesondere die Gastgeber sind für die Wiedereröffnung ihrer Beherbergungsbetriebe darauf angewiesen, dass die Inzidenz nachhaltig an fünf Werktagen unter den Wert von 100 fällt. Wenn das Landratsamt dies dann offiziell bestätigt, dürfen am Folgetag wieder Gäste empfangen werden.

Das kommunale Testzentrum in der evangelischen Christuskirche wird dann auch für die Gäste Unterkirnachs für kostenlose Tests geöffnet sein, kündigt Bürgermeister Andreas Braun an. Die Gemeinde wolle damit die Gastgeber unterstützen, denn Gäste müssten zweimal wöchentlich einen negativen Test vorweisen soweit sie nicht zur Gruppe der Geimpften oder Genesenen zählen. Dabei obliege es den Gastgebern, die Einhaltung dieser Testpflicht zu kontrollieren.

Auch beim Thema Impfungen möchte die Gemeinde Unterkirnach ihren Bürgern ein Angebot machen. Gemeinsam mit der Ärztin Sonja Kolepke-Kloess soll ein Impftermin für möglichst viele Bürger organisiert werden. Derzeit scheitert das Vorhaben allerdings noch an der Lieferung einer ausreichenden Menge von Impfstoff, so Bürgermeister Andreas Braun. Bei einer ersten Bestellung sei nur ein kleiner Bruchteil des angeforderten Vakzins von Astrazeneca zur Verfügung gestanden.