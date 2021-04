Die Sieben-Tage-Inzidenz in Unterkirnach kletterte am Donnerstag auf 311,9. Damit hat die 2500-Einwohner-Gemeinde nun den höchsten Inzidenzwert im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Noch am Mittwoch war Blumberg mit einem Wert von 357,7 Spitzenreiter gewesen. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen innerhalb von sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar nicht in absoluten Zahlen, sondern bezogen auf jeweils 100 000 Einwohner.

Für eine Gemeinde von der Größe Unterkirnachs bedeutet das, dass dem Anstieg von Mittwoch (272,9) auf dann am Donnerstag 311,9, eine Neuinfektion zugrunde liegt. Bürgermeister Andreas Braun war am Donnerstag auf Nachfrage zum Infektionsgeschehen im Ort nicht erreichbar.