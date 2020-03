Ein leckeres Vier-Gänge-Menü genießen und dabei mitten in einem Kriminalfall landen, den es zu lösen gilt: Das können Teilnehmer beim Krimi-Dinner erleben, das am Freitag, 20. März, im Restaurant „Fohrenhof“ in Unterkirnach stattfindet. Es soll ein Fest für Spür- und Feinschmeckernasen gleichermaßen werden.

Anfänglich sollte es nur eine Lesung sein

Eigentlich hatte die in Unterkirnach lebende Autorin Veronika Ciampa im „Fohrenhof“ angefragt, um eine Lesung für die Gäste anzubieten. Doch als Katja Probst, Betriebsleiterin des Restaurants, hörte, dass Veronika Ciampa in einem ihrer Kurzgeschichtenbücher auch einen Krimi geschrieben hat, wuchs die Idee, ein Krimi-Dinner anzubieten. „Ich bin ein großer Krimifan und liebe Krimis im Stil von Miss Marple und Hercule Poirot von Agathe Christie“, schwärmt die Gastronomin. Schnell war die Idee eines Krimi-Dinners geboren.

Krimi-Handlung angepasst

Für das Krimi-Dinner hat Veronika Ciampa ihren Krimi „Tod im Großraumbüro“ etwas verändert und für eine Live-Veranstaltung angepasst. Während sie selbst als Erzählerin die Rahmenhandlung vorgibt und die Gäste ins Bild setzt, werden Gäste agieren und den Fall lösen.

Gäste übernehmen verschiedene Rollen

„Ich werde zu Beginn des Abends die Rollen mit Personen aus dem Publikum besetzen“, verrät Autorin Veronika Ciampa. Diese Darsteller werden sich an einem grob vorgegebenen Handlungsstrang entlanghangeln – jedoch ohne festes Skript. Die übrigen Gäste dürfen ihr Menü genießen und nach Herzenslust mitfiebern, wer der Täter sein könnte.

Spürnasen gefragt

Vom Inhalt der Geschichte soll nicht zuviel verraten werden. Nur dies: Ein Mitarbeiter in einem Großraumbüro kommt unter rätselhaften Umständen zu Tode. Schnell wird klar, dass einer der übrigen Kollegen für das Dahinscheiden verantwortlich sein muss. Doch wer? Und warum? Nach und nach kommen so manch düstere Geheimnisse ans Tageslicht.

Lauter Leckereien

Spannung und Spaß werden jedenfalls mit am Tisch sein, wenn die Gäste zwischen hausgebeiztem Lachs, Maronensuppe, Kalbsrückensteak mit Spätzle und Speckbohnen oder vegetarischem Quinoa-Bratling und einem hausgemachten Orangensorbet mit Früchten gemeinsam rätseln, wer das arme Opfer gemeuchelt hat, um den Täter zu überführen.

Rund 30 Bücher im Selbstverlag veröffentlicht

Veronika Ciampa hat 2008 begonnen zu schreiben und 2010 ihr erstes Buch veröffentlicht. Seither sind rund 30 Bücher von ihr im Selbstverlag erschienen. Dabei ist sie nicht auf ein bestimmtes Genre festgelegt. Unter ihrem Pseudonym VeroKAa schreibt sie Romane und Kinderbücher. Auch ein Buch über die Flüchtlingssituation hat sie bereits veröffentlicht.