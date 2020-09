Tuttlingen vor 37 Minuten

Urinieren, Pöbeln, Prügeln: Betrunkene Männer beschäftigen die Polizei im Bereich Wilhelmstraße

Gleich mehrfach sah sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tuttlingen am Donnerstagabend in der Wilhelmstraße mit Männern konfrontiert, die in den früheren Abendstunden schon zu sehr dem Alkohol zugesprochen und, wie die Polizei schreibt, „ihr Verhalten nicht mehr richtig im Griff hatten“.