Tuttlingen vor 3 Stunden

Trickbetrug am Telefon: Falscher Polizeibeamter versucht einem Senior Infos zu Schmuck und Bargeld zu entlocken

Seit Wochen rufen wieder vermehrt Betrüger vorwiegend bei älteren Menschen an und geben sich als Polizeibeamte aus. So auch im jüngsten Fall am Sonntag, als ein angeblicher Polizeibeamter „Frank Weber“ bei einem 77-jährigen Mann anrief.