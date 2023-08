Ein falscher Polizeibeamter hat am Montag einen 70-jährigen Mann aus Tuttlingen-Möhringen um sein Erspartes gebracht. Der unbekannte Täter habe sich am Telefon als Polizist ausgegeben.

Angeblich werde Kaution benötigt

Gegenüber dem Mann gab er laut Polizei an, dass dessen Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Um einer Untersuchungshaft zu entgehen, würde eine Kautionszahlung benötigt werden.

Auf Anweisung des Unbekannten hob der Geschädigte das Geld bei seiner Bank ab und übergab dieses einer unbekannten männlichen Person im Zeitraum zwischen 16 und 17.30 Uhr in der Nähe der Justizvollzugsanstalt in Singen.

Betrüger wird detailliert beschrieben

Bei dem Geldabholer soll es sich um einen zwischen 30 und 35 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser war etwa 1,75 Meter groß, hatte kurze dunkle Haare, an den Seiten kurz rasiert. Bekleidet war Betrüger mit einem dunklen T-Shirt bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die am Donnerstagnachmittag im Bereich des Gefängnisses Singen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, sich unter 07721 6010 zu melden.