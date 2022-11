Tuttlingen vor 2 Stunden

26-Jährige löst Notbremse bei fahrendem Zug in Tuttlingen aus: Der Grund dafür ist haarsträubend

Ein Zug will am Samstag vom Tuttlinger Bahnhof aus in Richtung Freiburg aufbrechen. Er fährt los – und muss plötzlich halten. Die Notbremse wurde betätigt. Jetzt beschäftigt sich die Polizei mit dem Fall.