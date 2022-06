Harry Potter kommt in den Hochschwarzwald, zumindest musikalisch: Original-Darsteller und Orchester bringen die oscarnominierte Filmmusik am 30. Juli 2022 in Titisee-Neustadt auf die Open-Air-Bühne. Bereits am 29. Juli werden außerdem Klassiker der Kinogeschichte präsentiert. Dazu ist mit Harold Faltermeyer einer der bekanntesten Filmkomponisten beim Festival an der Hochfirstschanze dabei.

Das Festival an der Hochfirstschanze in Titisee-Neustadt wurde laut Pressemitteilung der Hochschwarzwald Tourismus GmbH zwischen 2010 und 2016 bereits sechs Mal erfolgreich ausgerichtet. Im vergangenen Jahr war die siebte Auflage geplant, aufgrund der Corona-Pandemie musste das Programm jedoch auf den kommenden Sommer verschoben werden. Vom 29. bis 30. Juli kann das Festival 2022 aber stattfinden.

Das steht auf dem Programm

Am Freitag, 29. Juli 2022, um 20 Uhr werden bei der „Hollywood Film-Gala“ weltbekannte Klassiker der Filmmusik als symphonisches Live-Konzert mit Orchester, Chor, Solisten und einer Lichtinszenierung aufgeführt. Die Musikauswahl reicht von Ennio Morricone über John Williams bis hin zu Hans Zimmer.

Auf prominente Gäste dürfen sich die Besucher des Festivals ebenso freuen: Filmkomponist Harold Faltermeyer, der durch seine Werke zu Top Gun und die Titelmelodie zu Beverly Hills Cop (“Axel F“) weltbekannt wurde und mehrere Nummer-1-Erfolge in den Charts hatte, wird beim Festival an der Hochfirstschanze dabei sein.

Auf dem Programm stehen die Soundtracks der Harry Potter-Filme sowie eine Lichtshow. | Bild: Star Entertainment

„The Magical Music of Harry Potter“ folgt am Samstag, 30. Juli 2022, um 20 Uhr. Original-Darsteller, Solisten, das London Philharmonic & Symphonic Film-Orchester und Chor, Mitglieder der Weasley-Familie sowie ein Magier sollen laut Veranstalter die musikalische Welt von Harry Potter zum Leben erwecken.

Das Programm umfasst die Film-Soundtracks des vierfachen Oscarpreisträgers John Williams sowie von Patrick Doyle, Nicholas Hooper und Alexandre Desplat. Der Abend bietet zudem eine Licht- und Laserinszenierung.