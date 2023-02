Am Samstagnachmittag hat in der Tennenbronner Hauptstraße ein Trickdieb sein Unwesen getrieben. Gegen 13 Uhr klingelte er an der Wohnung einer 94-jährigen Frau, teilt die Polizei mit.

Als Pflegehelfer ausgegeben

Der Mann gab sich als Mitarbeiter der Pflegehilfe aus. Unter dem Vorwand, dass in letzter Zeit bei Patienten der Pflegehilfe Geld entwendet wurde, müsse er schauen, ob noch alles da ist. Die Frau gewährte dem Unbekannten Einlass und zeigte ihm Bargeld in einer Kassette sowie Schmuck. Als der Mann die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Frau, dass Bargeld in Höhe von 770 Euro fehlte.

Polizei warnt vor dieser Masche

Der Mann muss dies in einem unbeobachteten Augenblick entnommen haben. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem Auftreten von Personen an Haustüren, die angeblich etwas überprüfen müssen. Man solle diesen Personen den Zutritt verwehren und unverzüglich die Polizei rufen. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle könne dann geklärt werden, ob das Anliegen der Person berechtigt ist.

Gibt es weitere Fälle?

Im Zusammenhang mit der Tat in Tennenbronn bittet die Polizei um weitere Hinweise zum Täter: Wo und bei wem wurde noch geklingelt, wer kann mögliche Angaben zur Person machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg unter Telefon 07422/27010 entgegen.