Die neue Sport- und Festhalle für Tennenbronn war großes Thema in der letzten Ortschaftsratssitzung in 2022. Und es gab eine Überraschung: Das Raumkonzept gefiel den Räten nicht. Die Entscheidung wurde vertagt.

Das Planungsbüro Herrmann und Bosch aus Stuttgart stellte die Neuplanung für die Halle vor. Diese Planung wurde notwendig, da der bisher vorliegenden Plan Kosten von 13,5 Millionen Euro aufgewiesen hat.

Der Gemeinderat Schramberg zog deshalb die Reißleine und es wurde gefordert, die Kosten innerhalb der zehn Millionen Grenze zu halten.

Zwei Varianten und keine kann punkten

Im Gepäck hatten Gerhard Bosch und Linda Thierfelder vom genannten Büro jetzt zwei neue Planungsvarianten.

In Variante eins sollen zwei Umkleideräume mit zwei Duschen und WC, sechs Damentoiletten, eine Behindertentoilette und zwei Sitztoiletten bei den Herren und fünf Urinale entstehen.

Die aktuelle Festhalle Tennenbronns, aufgenommen im Jahr 2019. | Bild: Werner Mueller

Das Foyer hat dabei eine Größe von 123 Quadratmetern. Ein vergrößerter Sanitätsraum mit 20 Quadratmetern, wie eine Künstlertoilette sind eingeplant. Der Technikbereich ist in der oberen Etage und nur von außen begehbar. Die Bühne weist die Größe von elf mal neun Meter auf.

Knapp über zehn Millionen Euro

Die entstehenden Gesamtkosten liegen mit diesem Vorschlag bei 10,2 Millionen Euro, ist vom Planer Gerhard Bosch zu erfahren. Was allerdings noch fehle sei die Zufahrt von der L 175 mit Linksabbiegerspur. Die Anzahl der Parkplätze sei auch noch nicht festgelegt.

Geplant sei, dass die Halle für 400 Personen ausgelegt ist. Nach der Versammlungsstättenverordnung sind je Quadratmeter zwei Personen zugelassen, erläutert Gerhard Bosch. Sind entsprechende Fluchtwege vorhanden, können auch mehr Besucher in der Halle sein.

Keine Ringerturniere mehr

Das betrifft die zehn Rundenkämpfe des Kraftsportvereins an den Ringer-Heimkämpfen. Das können schon mal 600 Zuschauer sein, sagt Hans-Peter Fichter auf Anfrage. Heimkämpfe können ausgetragen werden, Turniere nicht mehr, da hierzu die Hallenfläche für die vorgeschriebenen Ringermatten zu klein ist.

„So wie es jetzt gemacht wird, finde ich schlecht. Wir hatten zur Fraktionssitzung keinen Plan und sollen jetzt in einer Stunde über das Raumkonzept abstimmen.“ Oskar Rapp, Ortschaftsrat

Die Variante zwei unterscheidet sich leicht, weist vier Umkleideräume mit vier Duschen und WCs auf. Das Foyer erhält bei dieser Variante die Größe von 63 Quadratmetern. Die Anzahl der Toiletten entspricht der ersten Variante.

Für die Musiker zu klein

Bei beiden Varianten hat der Probenraum für die Musikvereine 80 Quadratmeter Größe, was bei den Musikvereinen auf Unmut stieß.

So intervenierten Monika Kaltenbacher (BDU) und Felix Broghammer (CDU) als Vertreter der beiden Musikvereine Harmonie und Frohsinn, dass der derzeit zur Verfügung stehende Raum größer sei. Als Größe sollen 100 Quadratmeter vorhanden sein, so beide Ortschaftsräte.

Die Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte zeigten sich allerdings wenig begeistert von der Foyergröße, da für die Verwendung des Raums andere Vorstellungen vorhanden sind, welche nun bei verkleinertem Platzvolumen nicht mehr möglich sind.

Deutliche Kritik zum Vorgehen

Patrick Fleig (CDU) will auf keinen Fall eine Verschlechterung des Raumbedarfs zur alten bestehenden Halle. Oskar Rapp (Freie Liste) war über das Vorgehen wenig erfreut. „So wie es jetzt gemacht wird, finde ich schlecht. Wir hatten zur Fraktionssitzung keinen Plan und sollen jetzt in einer Stunde über das Raumkonzept abstimmen.“

Auch Felix Broghammer fühlt „das Gremium nicht ernst genommen, wenn der Förderverein die Unterlagen vor uns bekommt“. Ortsvorsteher Manfred Moosmann erläutert den Zeitablauf des Eingangs der Unterlagen vom Planungsbüro.

Abgestimmt wurde nicht. Das Planungsbüro bekam als Hausaufgabe auf den Weg, die in der Sitzung vorgeschlagenen Änderungen in das Raumkonzept einzuarbeiten. So kann der Vorschlag erst in der nächsten Gemeinderatssitzung im Januar zur Abstimmung kommen.