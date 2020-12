Es hat bereits seit Jahren Tradition am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, einmal jährlich im sogenannten Club-of-Rome-Beirat (COR-Beirat) darüber zu berichten, welche Projekte und Vorhaben an der Schule angegangen werden. Dabei gingen die Verantwortlichen im Gespräch mit den außerschulischen Partnern auf zahlreiche Dinge ein, die durch die Unterstützung der Sponsoren an der Schule umgesetzt werden. Auch eine Rückschau auf das ablaufenden Jahr wurde gegeben. Es war durch die Corona-Pandemie geprägt.

Vor Ort ist bei der Sitzung des Club-of-Rome-Beirats nur das TSG-Schulleitungsteam. | Bild: Ganter, Patrick

Pandemie-Herausforderungen: Berichtet haben Rektor Ralf Heinrich und einige Lehrer des TSG im COR-Beirat darüber, welche Herausforderungen das System Schule in diesem Jahr zu bewältigen hat. Trotz aller Schwierigkeiten, die es durch diverse Corona-Maßnahmen gibt, sind jedoch alle Verantwortlichen am TSG froh über den Präsenzunterricht – und hoffen, dass er weiterhin aufrechterhalten werden kann. Probleme gebe es nur, so sagte Heinrich, wenn man Hybridformen umsetzen muss – also digital und vor Ort unterrichten muss. Das werde man jetzt auch an Weihnachten erleben, wenn manche Schüler in die Schule kommen werden, während andere zu Hause beschult werden müssen. „Wenn die Lehrer beides machen müssen, dann leidet natürlich die Qualität des Homeschoolings“, so der TSG-Rektor. Eine Regelung der Landesregierung also, mit der man am TSG nicht glücklich ist. Die Schule, so sagt Ralf Heinrich, habe an den beiden Tagen vor den Weihnachtsferien eigentlich komplett auf Homeschooling umstellen wollen, auch, um die Systeme zu testen. Das sei jedoch nicht genehmigt worden, weshalb es zur bereits skizzierten Lösung kommt.

