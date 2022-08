St. Georgen vor 44 Minuten

Liebe Turnerinnen, ich bewundere euch! Ehrlich!

Seit zehn Jahren habe ich nicht mehr geturnt. Es nie gemocht. Aber: Weil St. Georgen eine so rege sportliche Vereinslandschaft hat, wage ich es einmal wieder. Denn ich will wissen: Was fasziniert andere daran?