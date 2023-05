Wer von der Bundesstraße aus in Richtung des Bauplatzes für den neuen Aldi-Markt in St. Georgen blickt, der sieht weiterhin nicht viel. Zwar haben die Arbeiten bereits begonnen, wirklich große Fortschritte sind aber noch nicht zu erkennen.

Eröffnung ist wieder terminiert

Wann also ist es soweit und wann soll die Eröffnung sein? Denn diese war schließlich ursprünglich schon für Mitte dieses Jahres geplant. Doch dass das schwierig wird, zeichnete sich schon im Juli 2022 ab, als die Verantwortlichen gar keinen Termin mehr nennen wollten.

Die Umrisse des künftigen Marktes lassen sich bereits ganz grob erahnen. | Bild: Ganter, Patrick

Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Stand jetzt plane Aldi Süd mit einer Eröffnung in zweiten Quartal des Jahres 2024, also zwischen April und Juni, wie Sprecherin Regina Tran Van auf Anfrage mitteilt. „Derzeit beginnen die Rohbauarbeiten“, wie sie weiter ausführt.

Aldi baue, so die Sprecherin, eine moderne Filiale im neuen Designkonzept. Eine Besonderheit ist, dass der Markt über eine Tiefgarage verfügen wird. Das Unternehmen baut an einer Stelle, an der bisher ein Autohaus stand, das aber schon seit Jahren ungenutzt war.

Die ehemaligen Hallen des Baus sind im Februar 2022 abgerissen worden, was teilweise für spektakuläre Bilder sorgte, als der Greifbagger sich langsam vorwärts gearbeitet hat.

Alte Filiale schließt dafür

Die bisher in St. Georgen geführte Aldi-Filiale wird in diesem Zuge geschlossen. Noch mehr: Es darf sich dort auch, so die Beschlusslage des Gemeinderates der Bergstadt, kein Einzelhandelsgeschäft mehr niederlassen. Dieser Entscheidung liegen Berechnungen zugrunde, wonach St. Georgen vor allem im Lebensmittelbereich sehr gut versorgt ist.

Aldi Süd zieht einer Entwicklung nach, die in St. Georgen schon in den vergangenen Jahren auffällig war. Denn auch die Konkurrenz hat zuletzt aufgerüstet und Filialen modernisiert.