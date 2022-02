Visual Story Veröffentlicht am 16. Februar 2022

Im ersten Halbjahr 2023 soll die Aldi-Eröffnung in der Bergstadt sein. Die Arbeiten laufen seit dieser Woche – wie auch in Königsfeld. Zwei SÜDKURIER-Videos geben einen Eindruck von den Arbeiten auf dem Gelände in St. Georgen.

Der Abriss des ehemaligen Autohauses Bäsch läutet in St. Georgen das Aldi-Neubau-Projekt ein.| Bild: Ganter, Patrick

Der Abriss des ehemaligen Autohauses Bäsch in St. Georgen hat begonnen. Auf dem Gelände nahe der Bundesstraße soll schon bald mit dem Bau einer Aldi-Filiale begonnen werden.Sollte alles wie geplant funktionieren, könnte Aldi die Filiale im ersten