Die Gastroszene muss einiges aushalten. Das führt zu Veränderungen, von denen es im Jahr 2022 in St. Georgen so einige gab. Ein Überblick über die Restaurants, die geschlossen oder den Pächter gewechselt haben. Zudem mit einem kurzen Blick auf die Lokale, in denen sich schon lange nichts mehr tut.

Die aktuellste Veränderung: Sabine Grässlin, die nach 21 Jahren den Kochlöffel beiseite legt und das Restaurant Kippys vorübergehend schließt. „Wer anständig und frisch kocht, weiß, wie anstrengend Kochen ist“, so Sabine Grässlin zu ihrem Abschied. Doch die 62-Jährige hat einen Nachfolger. Carmine Galosso, bisher im Restaurant Bellavista in Königsfeld, wird im Februar ein italienisches Restaurant eröffnen.

Zum Abschied gibt es Blumen und so manche Träne. Sabine Grässlin hat ihr Restaurant Kippys geschlossen. | Bild: Sprich, Roland

Noch keine Nachfolge-Lösung gibt es für das Seehaus am Klosterweiher. Jahrelang über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt, hat der bisherige Pächter nach der Sommer-Saison den Betrieb eingestellt. Darauf weist auch noch ein Schild am Eingang des Restaurants hin. „Die Corona-Pandemie hat uns aus der Bahn geworfen“, hatte Vincenzo Sergio, Inhaber des Lokals, im Sommer gesagt.

Vincenzo Sergio (links) sucht einen Pacht-Nachfolger für das Restaurant Seehaus am Klosterweiher. Sein Pächter Angelo Conti, der das Restaurant seit 2013 gepachtet hatte, hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. Das Bild ist im Juni entstanden. | Bild: Sprich, Roland

Den Neustart gewagt haben im April Bryan Henninger und seine Lebensgefährtin Francesca Perre im Restaurant Roßbergschänke. Sie bieten italienische Küche, haben die traditionsreichen Räumlichkeiten in St. Georgens Innenstadt nach kurzem Leerstand wiederbelebt. Es sei immer sein Traum gewesen, ein eigenes Lokal zu eröffnen, so äußerte sich der junge Koch anlässlich der Eröffnung.

Bryan Henninger (von links) und seine Lebensgefährtin Francesca Perre im Restaurant Roßbergschänke. Mit im Bild Immobilienbesitzer Robert Marinovic und Finanzverwalter Erich Behringer. | Bild: Sprich, Roland

Nach vielen Jahren aus St. Georgen verabschiedet hat sich im Juni Gamze Celik. Sie führte das Café BM in der Gerwigstraße seit 2018, war aber schon seit der Eröffnung im Jahr 2006 als Mitarbeiterin dabei. In dem Café ging es aber nahtlos weiter, denn ab Juli führten Dilara und Aycan Alimanoglu den Betrieb.

Die ehemalige Café-BM-Inhaberin Gamze Celik hat das Café-Bistro im Juni verkauft. Da entstand auch diese Aufnahme. | Bild: Sprich, Roland

Einen neuen Pächter hat auch das asiatische Restaurant in der Hauptstraße. Geschlossen hat derzeit noch die Gaststätte am Stadion. Bei den Imbissen hat ‚Pizza Gap 2‘ am Bärenplatz eröffnet. Nicht mehr gibt den Asia-Imbiss in der Alten Landstraße.

Schon länger keine Bewegung gibt es beim Wintergarten auf der Seebauernhöhe, der Rupertsberg-Gaststätte oder auch dem Großbauer Linde.