St. Georgen vor 4 Stunden

Wirtshäuser ohne Pächter: Wie es in der Gastronomielandschaft in St. Georgen weiter geht

Ob „Großbauer-Linde“ im Stockwald, der „Wintergarten“ auf der Seebauernhöhe, das Gasthaus „Zum Rupertsberg“ oder die „Roßbergschänke“ in der Stadtmitte: Sie alle sind fest verwurzelte Institutionen in der St. Georgener Gastronomielandschaft. Und sie alle haben derzeit das gleiche Schicksal. Es fehlen Pächter, weshalb die Gaststuben seit mehreren Monaten oder gar mehr als zwei Jahren dicht sind. Zumindest in einem Fall, scheint nun aber ein Ende der Schließzeit in Sicht.