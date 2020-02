Auch im Jahr 2020 bietet die Budogruppe wieder Gewaltschutzkurse für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an. Der erst Kurs im März findet am 28. März statt. Dieser Grundkurs richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Der Kurs findet in der Gymnastikhalle der Robert-Gerwig-Sporthalle von 14 bis 18 Uhr statt.

Selbstvertrauen stärken

In dem Grundkurs steht die Selbstbehauptung an erster Stelle. Hier werden nach Angaben der Budogruppe Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der Kinder gestärkt. Sie lernen, sich mit starker Körperhaltung, Blick und Stimme zu wehren, denn Täter suchen Opfer und keine Gegner, so die Experten. Hilfe einfordern und geben, das Verhalten im Notfall, Täterbeschreibung, richtiges Verhalten bei Ansprache durch fremde Personen und bei Provokationen stellen einen weiteren Themenschwerpunkt dar.

Richtiger Umgang mit Angst

Im Aufbaukurs im Oktober nimmt die körperliche Wehrhaftigkeit mit kindgerechten Methoden einen hohen Stellenwert ein, ebenso wie Sensibilitätstraining und Umgang mit Angst, Intuition und deren Wertigkeit für die Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Eine Anmeldung ist zu allen Kursen erforderlich, da das Training in Kleingruppen stattfindet. Geleitet wird der Kurs von Susanne Weißer-Torma, ihres Zeichens Karate- und Selbstverteidigungslehrerin mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Gewaltprävention.

Information und Anmeldung zu allen Kursen unter Telefon 0 77 24/22 28 Mobil: 01 62/1 93 23 00, Email: info@budogruppe.de, www.budogruppe.de