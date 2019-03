von SK

Alles, was das Frauenherz höher schlagen lässt, gibt es am Samstag, 6. April, zwischen 9 und 13 Uhr im Theater im Deutschen Haus in der Gerwigstraße in St. Georgen. Dort ist dann wieder "Mädelskram" angesagt: An 20 verschiedenen Tischen gibt es Schmuck, Accessoires, Taschen, Bekleidung und Kosmetik von Frauen für Frauen jeden Alters. Dazu bietet das Theaterteam ein kleines Frühstück an.

Märchenhaftes und Leckeres

Mit einer Märchenzeit mit Musik wartet das Theater am Sonntag, 7. April, um 15 Uhr auf. Johanna Zelano und Ben Tisler erzählen ihre Lieblingsmärchen. Ergänzt wird der Nachmittag durch einen musikalischen Vortrag von Tom Schädler und Lea Scholz, beide Schüler der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen.

Zudem bietet das Theaterteam Kaffee, Kuchen und frisch gebackene Waffeln an und lädt so zu einem gemütlichen Märchennachmittag ins Theater ein, der für Kindern, Familien oder auch Senioren bestens geeignet ist. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Kinder zahlen drei Euro.

Hier gibt's Karten

Karten für den Nachmittag sind bei der Vorverkaufsstelle Hoppe verfügbar. Größere Gruppen werden gebeten, die Karten entweder im Vorverkauf zu beziehen oder sich beim Theaterteam per E-Mail an info@puthe.de oder telefonisch bei der Vorverkaufsstelle Hoppe unter 07724/918399 anzumelden. Reservierungen für die Tageskasse können gegen Vorkasse per E-Mail an info@puthe.de oder über den Onlineshop des Theaters im Deutschen Haus (www.PuThe.de) vorgenommen werden. Restkarten sind an der Abend- beziehungsweise Tageskasse ab 14.30 Uhr verfügbar.