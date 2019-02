Totgesagte drehen sich länger: Der gute alte Schallplattenspieler erlebt seit einigen Jahren ein Comeback. Plötzlich pressen Bands ihre kreativen Ergüsse wieder auf Vinyl und Fans des rotierenden Plattentellers wühlen sich auf der Suche nach alten Schätzen der Musikgeschichte hektisch durch den elterlichen Keller.

Die Dual-Heimanlage HS 130 mit dem Plattenspieler 1224. | Bild: Svenja Graf

Mich hat das Sammelfieber vor etwa 10 Jahren gepackt, als ich in meiner Heimatstadt im Ruhrgebiet an einem Sperrmüllhaufen vorbeiging. Zwischen einem ausgefransten Blümchensofa und einer Schrankwand im Eiche-rustikal-Chic stand ein kleines, schwarzes Tischchen – und darauf thronte sie: Die Stereo-Heimanlage HS 130 mit dem integrierten Plattenspieler 1224 von Dual. Siebeneinhalb Kilo schwer, mit Höhenregler, Bassregler, eingebautem Verstärker und vier Lautsprechern. Ich verliebte mich schlagartig in das Gerät und entschied, es vor der Müllpresse zu retten und ihm ein neues Zuhause zu geben. Seitdem dreht der Plattenspieler zuverlässig seine Runden und hat sich für seine 45 Jahre, die er mittlerweile auf dem Buckel hat, verdammt gut gehalten.

St. Georgen Eine Revolution mit gepresster Musik Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt wird Musik zelebriert

Außerdem hat er mir ein neues Hobby beschert. Ich habe zwar schon vorher gern Musik gehört – nun zelebriere ich sie regelrecht. Es fängt an beim Stöbern auf Flohmärkten und in Plattenläden. Stundenlang kann ich mich dort durch Berge von alten Elvis-, Johnny-Cash- oder AC/DC-Lps wühlen. Zu Hause werden die neu erworbenen Schätze dann natürlich gleich aufgelegt. Sobald das vertraute Knacken und Knistern zu hören ist, kann ich so richtig abschalten.

St. Georgen Ausstellungsraum im Technologiezentrum erinnert an Phonoindustrie Das könnte Sie auch interessieren

Da trifft es sich natürlich besonders gut, dass mich mein SÜDKURIER-Volontariat nun ins ehemalige Zentrum der deutschen Phonoindustrie verschlagen hat. Immerhin haben St. Georgener Firmen wie Dual oder Perpetuum Ebner die ganze Welt mit Plattenspielern beliefert. Für mein altes Schätzchen schließt sich damit der Kreis: Vom Schwarzwald über den Ruhrpott und den Bodensee wieder zurück in die Bergstadt. Dahin, wo für mein altes Dual-Exemplar in den Siebzigern alles angefangen hat.