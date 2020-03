von Patrick Ganter und Rolf Hohl

Das öffentliche Leben in St. Georgen steht wegen des Coronavirus vor dem Stillstand. Diesen Eindruck zumindest vermittelt die Flut an Absagen, die derzeit bekannt werden. Auch die Stadtverwaltung hat vorerst bis zum 16. April alle Veranstaltungen abgesagt, wie Bürgermeister Michael Rieger erklärt. „Vereinen und kulturellen Einrichtungen empfehlen wir, es auch so zu handhaben“, sagt Rieger. Besonders wichtig sei dabei, nicht in Panik zu verfallen. „Es macht uns allen keine Freude, was wir nun tun müssen. Aber daran führt kein Weg vorbei. Ich betone nochmals, dass wir tun, was wir können, und dass die Menschen hier die Empfehlungen einhalten.“

Ein Anblick, den es so bald nicht mehr geben wird: Am Rathaus hängen noch zahlreiche Ankündigungen für Veranstaltungen, die nun abgesagt wurden. | Bild: Ganter, Patrick

Das Rathaus bleibt geöffnet: „Wir können ja nicht alle davonlaufen“, sagt Rieger. Möglicherweise werde man hier und da jedoch die Arbeit von zuhause anbieten. „Wir informieren unsere Mitarbeiter laufend und legen großen Wert auf die Einhaltung der Corona-Regeln“, sagt Rieger. Er ergänzt: „Wir sind aber auch darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger ebenso verantwortlich mit der Situation umgehen.“ Nur so könne man dabei helfen, die Ausbreitung zu verlangsamen. Weitere Schritte, um diesem Ziel näher zu kommen, sind möglich: „Wir behalten uns vor, weitere Maßnahmen zu ergreifen, je nachdem, ob, wann und was genau vom Land und den zuständigen Behörden entschieden wird.“

Themenwochen sind betroffen: So sind sowohl die Nachhaltigkeitswoche, vom 16. bis 20. März, als auch die Gesundheitswoche, vom 23. bis 27. März, abgesagt. Ebenso wurden alle Veranstaltungen im Theater im Deutschen Haus bis zum 19. April gestrichen.

Neben dem Konzert des Studentischen Orchesters Baden-Württemberg am 15. März in der Lorenzkirche fallen auch die beiden für März geplanten Konzerte im FAB im Technik-Museum am 14. und 20. März aus. Gottesdienst und Vereine betroffen: Der Impulsgottesdienst in der Lorenzkirche am 15. März und das Frauenfrühstück der Kirchen und Gemeinden am 17. März finden nicht statt. Unter den Vereinen hat nicht nur der FC Viktoria Peterzell seine Hauptversammlung am 20. März abgesagt, auch die Mitgliederversammlungen der DLRG und des Schwarzwaldvereins St. Georgen am heutigen 14. März fallen aus. Ebenso nicht stattfinden wird die Hauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins am 16. März.

