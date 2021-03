Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in der Gerwigstraße gegen eine Hauswand gestoßen und davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bei dem Unfall gegen 14 Uhr sei, so teilt die Polizei mit, an der Fassade ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Bei dem Fahrzeug liegt der Schaden bei rund 100 Euro.

Die Polizei konnte den Unfallflüchtigen ermitteln. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.