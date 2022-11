Viele Bahnfahrer in der Region dürften aufatmen: „Ab kommenden Mittwoch, 16. November 2022, fährt DB Regio auch im Abschnitt Hornberg-St. Georgen wieder im Stundentakt“, kündigte die Deutsche-Bahn-Tochter am Freitag an. „Damit steht den Fahrgästen die gewohnte durchgehende, stündliche Verbindung zwischen Offenburg und Konstanz wieder zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rätselhafte Rad-Probleme auf der Schwarzwaldbahn

Seit dem Ende der Sommerferien ist die Schwarzwaldbahn nur im Zweistundentakt unterwegs. Der Grund dafür waren Probleme mit den Zügen: Der übermäßige Verschleiß an den Zugrädern auf dem Streckenabschnitt zwischen Hausach und St. Georgen blieb ein ungeklärtes Rätsel, die Ursachen-Suche dauerte lange. Die Doppelstockwagen mussten regelmäßig zur Überprüfung in die Bahnwerkstatt.

Doch inzwischen scheint das Problem mit den Zügen behoben zu sein. Die Bahn habe an den auf der Schwarzwaldbahn eingesetzten Doppelstockfahrzeugen bei aktuellen Testfahrten keine erhöhte Abnutzung der Räder mehr festgestellt, heißt es in der Mitteilung der DB Regio: „Zuvor hatte die DB Schienen geschliffen und verstärkt Gleise geschmiert. Fahrzeuge und Infrastruktur werden weiterhin engmaschig überprüft.“

