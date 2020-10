Am Donnerstag, 1. Oktober, waren 635 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (plus zwei Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 695 (plus fünf Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 35 Todesfälle (plus ein Fall zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 25 Personen (plus zwei Fälle zum Vortag). Im Klinikum befanden sich am Donnerstag eine am Coronavirus erkrankte Person und zwei Verdachtsfälle.

Hüfingen Coronavirus: Testergebnisse der Schüler aus Hüfingen und Vöhrenbach liegen vor Das könnte Sie auch interessieren

In dem zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Mittwoch von 66 Personen ein Abstrich genommen. Das Zentrum am Brandenburger Ring 150 für symptomlose Personen ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Weiterhin ist die Corona-Hotline für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus mit der Telefonnummer (07721) 9 13 71 90 geschaltet. Die Hotline ist erreichbar montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr.